Cielos nubosos y vientos variables en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz este 17 de abril de 2026, con nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas se mantendrán en ascenso o sin cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables, predominando la componente este, con intervalos moderados por la tarde. En el Estrecho, se espera un levante fuerte que podría afectar la navegación.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 17 de abril

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 14 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, aunque el sol, que asomará a las 7:46, promete calentar el ambiente hasta alcanzar los 32 grados en su apogeo. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, acariciará la piel, haciendo que la jornada sea agradable y sin riesgo de lluvia.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta la puesta, programada para las 21:00. La humedad, que oscilará entre un 20% y un 70%, aportará un toque de frescura al ambiente, evitando que se sienta pesado. Con temperaturas que se mantendrán en torno a los 30 grados, la sensación térmica será cálida, ideal para disfrutar de un paseo al atardecer.

Córdoba: cielo gris y viento fuerte

El sol asoma tímidamente en el horizonte, pero la atmósfera en Córdoba se siente cargada, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta gris y amenazante, con un viento que sopla con fuerza, anticipando un día de inestabilidad.

La temperatura oscilará entre los 12 y 29 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser agobiante. Aunque no se esperan lluvias durante la mañana, la tarde podría traer consigo un descenso térmico notable y ráfagas de viento que alcanzarán los 35 km/h. Es recomendable llevar paraguas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 29 grados. Aunque se prevé un leve viento de hasta 10 km/h, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y templado.

Es un momento ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrece la jornada. La sensación térmica será igualmente placentera, invitando a disfrutar de cada rincón y a compartir momentos con amigos y familiares.

Cielo despejado y ambiente cálido en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la salida del sol a las 07:49. Las temperaturas rondan los 17 grados y la sensación térmica se mantiene en un nivel similar, lo que promete una mañana fresca y agradable. A medida que avanza la jornada, se espera que el termómetro alcance los 25 grados, con un ambiente que se sentirá cálido, aunque la humedad relativa se mantendrá en un 25%, lo que ayudará a que el día sea más llevadero.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz hasta las 21:00. Sin embargo, se recomienda tener precaución con el viento, que soplará de manera moderada a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. En resumen, será un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de Cádiz, con un tiempo que invita a pasear y relajarse al aire libre.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para disfrutar del aire libre. Las temperaturas rondan los 15 grados, ofreciendo una sensación agradable que invita a salir. A medida que avanza el día, el sol se hará protagonista, elevando la temperatura hasta alcanzar los 28 grados por la tarde, sin rastro de lluvia en el horizonte. Es un buen momento para vestir ropa ligera y disfrutar de un paseo, aprovechando la brisa suave que sopla del noreste.

Cielo despejado y brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 17°C. A medida que avanza el día, el mercurio se eleva hasta alcanzar los 25°C por la tarde, mientras una suave brisa del sureste, con ráfagas de hasta 8 km/h, añade un toque agradable a la jornada.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la humedad, que podría alcanzar un 85% en su punto máximo. La noche promete ser tranquila, con temperaturas que descenderán a los 19°C, ideal para pasear y disfrutar del ambiente malagueño.

Granada: cielos despejados y ambiente fresco

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 12 grados, con una sensación térmica que puede llegar a los 27, gracias a la suave brisa que sopla a unos 5 km/h. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que alcanzarán los 26 grados por la tarde, perfectas para actividades al aire libre. No olvides llevar contigo una chaqueta ligera para la noche, cuando el termómetro descenderá a 16 grados.

Almería: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 16 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 24 grados por la tarde, mientras el viento sopla suavemente del sureste a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se prevé que la tarde traiga un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 65%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Se recomienda llevar una botella de agua y disfrutar de las horas de sol, que se despedirá a las 20:45, antes de que la noche se instale con temperaturas más frescas.