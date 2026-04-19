Cielos nublados y chubascos ocasionales en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos con intervalos de nubes altas dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 19 de abril de 2026, aunque no se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el litoral mediterráneo occidental. En las sierras orientales, la nubosidad de evolución diurna podría traer algún chubasco ocasional. Las temperaturas se mantendrán estables, mientras que los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde y rachas muy fuertes en las Béticas occidentales.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 19 de abril

Cielo nublado y ambiente fresco durante el día en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 33 grados y aunque la sensación térmica puede alcanzar los 32, el ambiente se sentirá más ligero gracias a la brisa suave que soplará del este a unos 15 km/h. La humedad, que se mantendrá en un 20%, permitirá disfrutar de un día agradable sin la pesadez que a veces acompaña a la ciudad.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando las calles hasta la puesta del sol a las 21:02. Las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando su punto máximo, mientras que el viento, aunque moderado, podría presentar algunas ráfagas de hasta 8 km/h. La noche caerá con un ambiente templado, ideal para disfrutar de una velada al aire libre, sin el riesgo de chubascos que pueda interrumpir los planes.

Córdoba: cielo despejado con nubes y viento fuerte

El sol asoma tímidamente en el horizonte, pero la atmósfera en Córdoba se siente cargada, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta despejado, aunque pronto se verá alterado por la llegada de nubes que prometen un cambio drástico en el tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 30 grados, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico y una sensación de humedad que podría resultar agobiante, con valores que alcanzarán hasta el 65%. Aunque no se prevén lluvias intensas, es recomendable estar preparado, ya que el viento puede hacer que la experiencia sea más fresca de lo habitual. Mejor llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que el tiempo puede sorprender.

En Huelva, cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 27 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque se prevé un leve viento del sur, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin sobresaltos.

Es un momento ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando la suavidad de la temperatura y la tranquilidad del entorno. Un buen día para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por el parque.

Ambiente ligero y agradable hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:46. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 18 grados en la madrugada y alcanzando los 24 grados por la tarde. La brisa del sureste, con una velocidad media de 30 km/h y ráfagas que pueden llegar hasta los 50 km/h, aportará frescura, aunque se recomienda tener precaución por el viento fuerte.

A lo largo de la jornada, no se espera lluvia, lo que permitirá que el ambiente se mantenga ligero y agradable. La humedad, que oscilará entre el 25% y el 40%, no será un factor que incomode. Con una puesta de sol a las 21:02, Cádiz disfrutará de más de 13 horas de luz, haciendo de este un día perfecto para actividades al aire libre.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 15 grados. El ambiente es fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, elevando la temperatura hasta alcanzar los 30 grados por la tarde. La brisa del noreste, con una velocidad moderada, aportará un toque de frescura.

Aprovecha este espléndido día para salir a disfrutar del aire libre. Recuerda llevar ropa ligera y protección solar, ya que el calor se hará sentir. La noche caerá con temperaturas más suaves, alrededor de 19 grados, perfectas para una cena al aire libre.

Cielo despejado y sol radiante en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 16 grados. A medida que avanza el día, el sol se hará protagonista y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 25 grados en la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 10 km/h.

Sin embargo, la tarde también podría traer un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 60%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Se recomienda llevar una botella de agua y disfrutar de las horas de sol, pero sin olvidar un ligero abrigo para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a los 18 grados.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 13 grados. La brisa suave, con vientos de hasta 5 km/h, aporta frescura al ambiente, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, elevando la temperatura hasta los 27 grados por la tarde, con una sensación térmica que podría alcanzar los 29 grados. Es un buen momento para vestir ropa ligera y disfrutar de las terrazas al aire libre.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 16°C. A medida que avanza el día, el sol se alza y el mercurio sube hasta alcanzar los 26°C por la tarde, mientras el viento sopla del este a una velocidad de 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde, ya que podrían presentarse algunas ráfagas de viento de hasta 40 km/h. La noche caerá con temperaturas más suaves, alrededor de 18°C y un cielo que se mantendrá mayormente despejado, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.