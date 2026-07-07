Cielos despejados y ascenso de temperaturas en Andalucía según AEMET, con vientos moderados en el Estrecho

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz, aunque se espera nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. En buena parte de Andalucía, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en el sur y este, mientras que el resto de la región mantendrá pocos cambios. Se prevén vientos flojos variables, con intervalos moderados del sur por la tarde y un levante moderado, ocasionalmente fuerte, en el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 7 de julio

Calor intenso y brisa suave al atardecer en Sevilla

El cielo se viste de un espléndido azul en Sevilla, donde la jornada se plantea cálida y agradable. Con temperaturas máximas que alcanzarán los 41 grados y mínimas que rondarán los 24, el día promete un ambiente caliente pero soportable, sobre todo durante la mañana, cuando la sensación térmica puede elevarse hasta los 41. La humedad, aunque moderada, permitirá disfrutar de un tiempo seco, sin riesgo de lluvias en el horizonte.

A medida que el sol se asoma en su mágico viaje desde las 07:10, la brisa suave, con viento que apenas soplará a 15 km/h, acariciará los rostros de los sevillanos. Ya por la tarde, el calor se dejará sentir con más intensidad, pero con la notable frescura que aporta la caída del sol a las 21:47, el ambiente se tornará más acogedor. La jornada, sin duda, se presenta perfecta para disfrutar al aire libre antes de que la noche se cierna sobre la ciudad.

Córdoba: cielo gris y ambiente inestable

En Córdoba, la jornada se presenta marcada por un cielo gris y un ambiente cargado que anticipa inestabilidad. Amanecemos con temperaturas frescas que rondan los 21°C, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando una sensación de inquietud en el aire. Las nubes, densas y amenazantes, sugieren que las lluvias no tardarán en llegar, lo que alterará el ritmo habitual en las calles.

A medida que avanza la mañana, el tiempo dará un giro notable. En contraste con la tranquilidad matutina, la tarde vendrá acompañada de viento intenso, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h y temperaturas subiendo hasta 43°C, lo que generará una sensación térmica aún mayor. Es aconsejable llevar paraguas, ya que las lluvias podrían ser intensas y no olvidar hidratarse ante la humedad que alcanzará hasta el 40%.

En Huelva, cielos parcialmente nublados y calidez

El tiempo se presenta estable, con cielos parcialmente nublados durante la mañana y una sensación térmica agradable, alcanzando temperaturas de hasta 37 grados en la tarde. Las suaves brisas se sentirán durante el día, aunque sin alertas de lluvia que puedan interrumpir las actividades cotidianas.

La jornada invita a salir y disfrutar de un paseo por la ciudad, ideal para compartir momentos con familiares o amigos. Aprovechar esta agradable tarde puede ser una forma perfecta de conectar con el entorno y disfrutar del buen tiempo.

Agradable día para pasear al aire libre en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado que invitará a disfrutar de un agradable paseo. La temperatura mínima comienza en unos frescos 23°C, pero la sensación térmica alcanzará hasta los 37°C a medida que el día avance. Ya por la mañana, sin riesgo de lluvias, se prevé una temperatura de 24°C, acompañada de un suave viento del este que soplará a 10 km/h.

Durante la tarde, el termómetro subirá hasta los 33°C, ofreciendo sensaciones más cálidas en un ambiente que, aunque húmedo con un 70% de humedad, se mantendrá agradable. Con 14 horas de luz solar desde la salida del sol a las 07:13 hasta su puesta a las 21:46, será un día perfecto para disfrutar de Cádiz al aire libre.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

En Jaén, la jornada se presenta con un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana. Las temperaturas rondarán los 26 grados, creando un ambiente agradable y propicio para comenzar el día con energía.

A medida que avanza la jornada, se espera un incremento en el calor, alcanzando los 39 grados por la tarde. La sensación térmica podría superar los 40 grados, por lo que es aconsejable llevar ropa ligera y mantenerse hidratado. Aprovecha el sol, pero recuerda protegerte adecuadamente.

Ambiente calido con brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que rápidamente irá cediendo ante la calidez de la mañana, donde las temperaturas se situarán alrededor de los 25 grados. A medida que avance el día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 34 grados en la tarde, mientras una suave brisa de viento de sureste, a unos 10 km/h, aportará un toque fresco a la jornada.

A pesar de la calidez, la humedad se notará, alcanzando el 70% en momentos, lo que podría generar algunas sensaciones de bochorno. Es recomendable hidratarse con frecuencia y, si se planea disfrutar del aire libre, llevar protección solar para evitar cualquier incomodidad.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo en Granada comienza con cielos despejados y un ambiente bastante agradable. Las temperaturas por la mañana y la madrugada oscilan entre los 22 y 23 grados, ofreciendo una sensación térmica muy placentera. A medida que avancemos hacia la tarde, el cielo seguirá limpio y soleado, lo que ayudará a que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados. La brisa ligera del viento de dirección variable aportará frescura sin ser molesta.

Por la tarde, el tiempo se mantendrá estable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. A medida que cae la noche, se experimentará una ligera bajada en las temperaturas, lo que invita a vestir algo más abrigado. Recuerda salir con un suéter ligero, especialmente si planeas quedarte afuera disfrutando del espléndido atardecer granadino.

Almería: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado y unas temperaturas frescas, ideales para comenzar el día. A medida que avance la mañana, el termómetro alcanzará los 25°C y el viento suave del sur aportará una agradable sensación. Por la tarde, el calor se intensificará, con máximas que llegarán a los 33°C, creando un contraste notable con la suavidad matutina.

Con la caída de la tarde, tranquilidad y calor serán protagonistas, aunque se recomienda mantenerse hidratado ya que la humedad alcanzará su nivel más alto. Las ráfagas de viento, que podrían llegar hasta 30 km/h, aportarán algo de frescura. La puesta de sol será a las 21:31, cerrando un día veraniego y caluroso en Almería.