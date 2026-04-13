Archivada la denuncia al ex obispo de Cádiz por abusos a un menor al no poder el Vaticano certificar su edad

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo del Vaticano responsable de examinar los casos de abusos sexuales a menores cometidos por miembros del clero, ha decidido archivar la denuncia presentada contra el obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. Se le acusaba de haber cometido presuntas agresiones sexuales de forma reiterada contra un menor cuando dirigía el seminario de Getafe en la década de los 90.

Zornoza, que en todo momento sostuvo su inocencia y calificó las acusaciones de «injusta y falsa», dejó su cargo como obispo de Cádiz y Ceuta el pasado mes de noviembre. Su renuncia fue aceptada por el Papa León XIV al cumplir los 75 años, tal como establece el derecho canónico.

Esta dimisión tuvo lugar mientras seguía en curso la investigación sobre su caso, llevada a cabo por el Tribunal de la Rota, dependiente de la nunciatura apostólica en España, por encargo del propio Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Motivos del archivado

Tras completarse esa primera etapa, el caso quedó a la espera de ser revisado por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ya que la diócesis de Cádiz y Ceuta depende eclesiásticamente de la de la capital andaluza. Saiz Meneses habría vuelto a enviar la documentación al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que finalmente decidió archivar la denuncia.

En la resolución habría influido una interpretación garantista del derecho canónico, debido a la imposibilidad de determinar con precisión la edad de la presunta víctima en el momento de los hechos. En aquella época, la normativa canónica sólo consideraba delito los abusos sexuales cometidos contra menores de 16 años, una circunstancia que, según los juristas que han analizado el caso, no puede asegurarse que no se hubiera superado ya en el caso del seminarista de Getafe. No obstante, este afirma en su denuncia que tenía 14 años cuando comenzaron los abusos por parte de Zornoza.

La resolución del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que el denunciante ha calificado como una «decepción», se produce varios meses después de que el propio León XIV hiciera alusión a este asunto. Fue en noviembre, cuando recordó que el arzobispo mantenía su inocencia, solicitó que la investigación «fuera adelante» y avanzó que «habría consecuencias según los resultados».

En declaraciones a los medios al salir del complejo de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, situado al sureste de Roma, expresó su deseo de que las víctimas «encuentren siempre un lugar seguro donde puedan hablar y presentar sus casos». Asimismo, pidió «respeto» hacia los procedimientos canónicos en casos de posibles abusos, subrayando que «requieren tiempo y se deben seguir los pasos indicados por la justicia de la Iglesia».

Dicha justicia es la que ha decidido archivar la denuncia presentada contra el obispo emérito de Cádiz y Ceuta. En ella, la presunta víctima relata que, cuando era seminarista en Getafe, Zornoza entraba en repetidas ocasiones por la noche en su habitación y realizaba tocamientos en sus partes íntimas, además de darle besos. Según su testimonio, los hechos se habrían producido cuando tenía entre 14 y 21 años, durante la década de los años 90, aunque no fue hasta el pasado verano cuando remitió una carta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe para informar de lo sucedido. Fuentes del Vaticano señalaron desde el inicio que la denuncia les parecía «creíble».