Selena Gómez habla claro sobre sus retoques estéticos: «Apenas me he puesto…»

Selena Gómez está viviendo un gran momento personal gracias a la llegada a su vida del productor musical y cantante Benny Blanco, pero hay gente que está empeñada en amargarle hasta en los grandes momentos. El último problema lo ha vivido por culpa de los haters que han conseguido que salte por culpa de sus retoques estéticos.

Sobre su relación, son todavía muchos los que ponen en duda que pueda estar saliendo con alguien que trabajó mano a mano con Justin Bieber -su ex pareja con el que salió durante ocho años-, pero ella no está dispuesta a consentir que hablen mal de él. «No entiendo… este es mi momento más feliz. Si no te preocupas por mí, siéntete libre de decir lo que quieras», comenzó contestando a un comentario en su cuenta de Instagram.

«Nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida alguna vez. He terminado. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto», sentenció. De esta manera deja claro que pese a lo que piensen sobre ella, seguirá haciendo lo que le diga el corazón.

Otro de los temas por los que recibe críticas y comentarios con mala intención son sus retoques estéticos, de los que siempre ha mantenido silencio y no ha querido confirmar o desmentir. Pero el momento de aclarar algunas cosas ha llegado.

La actriz de Solo asesinatos en el edificio ha saltado contra el comentario de otro usuario, que le recomendaba -con muy mala intención- quitarse relleno de las mejillas. Seguro que la persona que escribió ese comentario no esperaba que Selena Gómez saltase y decidiese contestar, pero así ha pasado.

«Jajajaja, apenas me he puesto bótox. Nunca me he rellenado las mejillas ni los labios», ha desvelado. Sin duda, la presión por estar siempre perfecta es importante para una estrella internacional como ella, pero queda claro que no se deja llevar por los comentarios de los que solo pretenden atacarla.