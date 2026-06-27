Por qué dormir durante todo el trayecto hasta tu destino de vacaciones es una opción cada vez más popular (y ecológica)

Aunque el transporte ferroviario de larga distancia sigue siendo un nicho de mercado relativamente minoritario en Europa, cada vez más personas consideran el tren como una opción para viajar. Una encuesta realizada en 2021 en Alemania, Polonia, Francia, España y los Países Bajos reveló que el 69% de los encuestados estaba dispuesto a viajar en trenes nocturnos, y las cifras así lo demuestran.

En 2024, los europeos recorrieron 443.000 millones de kilómetros en tren, un 5,8 % más que el año anterior. Esto refleja el creciente interés por el ferrocarril como alternativa a los vuelos de corta distancia.

El auge de los trenes nocturnos

Investigaciones recientes sugieren que la conciencia ambiental es uno de los factores que más influyen en la disposición a usar trenes nocturnos. El tren emite mucho menos CO₂ que el avión, aproximadamente seis veces menos por pasajero-kilómetro, siendo mucho más sostenible.

Suecia

«No hay mejor manera de recorrer las grandes distancias de Suecia que en un cómodo tren nocturno. Las compañías ferroviarias suecas SJ y VY ofrecen uno de los servicios de trenes nocturnos más modernos de Europa, con una gran variedad de espacios para dormir para todas las necesidades, desde compartimientos con literas de 6 camas hasta compartimientos privados de 1a clase con baño y ducha privados. ¿Por qué no ir a un safari de ballenas asesinas en la ciudad noruega de Narvick, ver la aurora boreal en Kiruna o esquiar en la estación de esquí más grande de Suecia en Åre? La aventura que te espera está a solo un recorrido en tren».

SJ ofrece servicios de trenes nocturnos con conexión directa hacia las principales ciudades de Suecia, entre ellas Gotemburgo, Östersund, Luleå, Estocolmo y Malmö. También existen conexiones disponibles a destinos más pequeños y populares como Åre, Sundsvall y Narvik, en Noruega. Para los servicios nacionales operados por Snälltåget se dispone de opciones adicionales. Todos los trenes nocturnos nacionales cuentan con servicios de refrigerios que incluyen comidas frías y calientes, bebidas, aperitivos y desayunos completos, aunque los pasajeros también tienen la posibilidad de llevar su propia comida durante el trayecto.

Entre las rutas nacionales más importantes se encuentran los trayectos Gotemburgo–Sundsvall–Östersund–Duved, Estocolmo–Sundsvall–Östersund–Duved, Estocolmo–Sundsvall–Umeå, Malmö–Estocolmo, Estocolmo–Umeå–Luleå y la conexión Estocolmo–Boden–Narvik. Además, SJ opera servicios internacionales de tren nocturno que unen Estocolmo con ciudades como Malmö, el aeropuerto de Copenhague, Hamburgo y Berlín, ampliando las posibilidades de viaje entre Suecia y otros países europeos.

Austria

«Los trenes ÖBB Nightjet pertenecen a la compañía ferroviaria austriaca (ÖBB) y ofrece una amplia red nocturna en toda Europa. Viaja cómodamente de una ciudad a otra durante la noche con el ÖBB Nightjet y dedica el día a hacer turismo. Viaja a ciudades famosas como Viena, Múnich, Roma y Berlín y llega allí bien descansado, ¡con todo el día para recorrer el lugar!»

La red incluye las siguientes rutas: Viena – Villach – Florencia – Roma, Viena – Villach – Padua – Verona – Milán – Génova – La Spezia, Viena – Linz – Salzburgo – Villach – Udine – Venecia, Viena – Arlberg – Feldkirch – Bregenz, Viena – Linz – Buchs – Zúrich, Viena – Linz – Passau – Hannover – Hamburgo, Graz – Viena – Breslavia – Berlín, Viena – Linz – Hamm – Münster – Amersfoort – Ámsterdam, Viena – Linz – Salzburgo – Múnich – Estrasburgo – París Gare de l’Est, Viena – Linz – Salzburgo – Múnich – Colonia – Bruselas, Zúrich – Feldkirch – Leoben – Graz, Zúrich – Basilea – Friburgo – Hannover – Hamburgo, Zúrich – Basilea – Friburgo – Magdeburgo – Berlín, Zúrich – Basilea – Fráncfort – Colonia – Ámsterdam, Innsbruck – Múnich – Hannover – Hamburgo, Innsbruck – Múnich – Hamm – Münster – Amersfoort – Ámsterdam, Múnich – Salzburgo – Villach – Bolonia – Florencia – Roma, Múnich – Salzburgo – Padua – Verona – Milán – Génova – La Spezia, Stuttgart – Múnich – Salzburgo – Villach – Udine – Venecia, Berlín – Halle – Erfurt – Estrasburgo – París Gare de l’Est

Budapest – Bucarest

«Hay varios trenes diarios entre Budapest y Bucarest.La mayor parte del trayecto pasa por Rumania, atravesando el país de oeste a sureste.Si tomas el Ister o el Dacia, las paradas más interesantes del trayecto son Sibiu, Sigisoara, Brașov y Sinaia, en la región de Transilvania.Aquí puedes visitar el castillo de Bran, más conocido como el castillo de Drácula, o emprender una excursión por las montañas.Desde Brașov, puedes llegar a Bucarest en menos de tres horas.El viaje completo te llevará aproximadamente 17 horas.Al despertar, verás los pintorescos paisajes de Transilvania desde tu cama o asiento.Lo más destacado de este viaje son los Cárpatos después de Brasov».

Entre Budapest y Bucarest operan varias rutas ferroviarias nocturnas que conectan importantes ciudades de Hungría y Rumanía. Una de ellas es el servicio Ister (EN 472/473), que realiza su recorrido a través de Szolnok, Arad, Sibiu, Brașov y Sinaia antes de llegar a la capital rumana. Otra conexión destacada es el tren Dacia (EN 346/347), que parte desde Viena y pasa por Budapest antes de continuar hacia Bucarest con paradas en Győr, Szolnok, Arad, Sighișoara, Brașov y Sinaia.

Este servicio incluye además vagones específicos con rutas alternativas: uno atraviesa ciudades como Arad, Timisoara y Craiova, mientras que otro pasa por Oradea y Cluj-Napoca. También opera el servicio Muntenia (IC 79/IC 78), que une Budapest y Bucarest mediante un trayecto que recorre Szolnok, Arad, Timisoara y Craiova, ofreciendo otra opción de conexión entre ambos países.