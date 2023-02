Peliculón para el fin de semana: así es el escalofriante filme que arrasa en Netflix

Netflix era con una amplia diferencia, la absoluta líder del mercado en el territorio español. La empresa californiana abrió el camino en un sector del streaming al que después se les unió Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ y Apple TV+. Por si el terreno no tuviese suficientes opciones, SkyShowtime estará disponible en entre nuestras fronteras a partir del 28 de febrero. Una competidora más para un público que ha rechazado fervientemente las dos últimas acciones corporativas de “la gran N roja”. Primero con la incursión de publicidad en su plan low-cost y más recientemente con la nueva política para terminar con las multicuentas. Ajeno a todo esto, el sistema de contenido sigue intentando enamorar a sus espectadores y ahora, el escalofriante filme que arrasa en Netflix es Los extraños.

Estrenada en la plataforma desde el pasado 22 de febrero, Los extraños narra la vida perfecta y privilegiada de una mujer que comienza a desmoronarse tras la llegada de dos extraños a su tranquila comunidad. Una especie de reflexión sobre los privilegios y la raza que parece intentar beber directamente de la Déjame salir de Jordan Peele. La cinta supone el estreno en el cine de Nathaniel Martello-White, un director que antes sólo habíamos podido disfrutar en el terreno del cortometraje con Cla’am. Los extraños, también escrita por Martello-White está protagonizada por Ashley Madekwe, a quien conocemos por tener una larga trayectoria y presencia enseries como Servicio completo, Bedlam, Revenge, Salem, Cuatro bodas y un funeral y Tell me your secrets. Pero del mismo modo ha trabajado a las órdenes de directores de la talla de Woody Allen en El sueño de Casandra o en aplaudidas producciones como County Lines. El reparto de este escalofriante filme que arrasa en Netflix se completa con Jorden Myrie, Bukky Bakray, Justin Salinger, Samuel Paul Small, Maria Almeida, Rosie Akerman, Tom Andrews, Jordan Bailey y Vanessa Bailey.

Producida por Air Street Films y The Bureau y distribuida por Netflix, Los extraños dura poco más de hora y media y es el largometraje perfecto para arrancar un fin de semana que cierra un mes lleno de estrenos. En marzo, la marca fundada por Reed Hastings seguirá estrenando contenido relevante de la talla de la española Eres tú, la película sobre la serie Luther con la comedia Criminales a la vista, protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston.