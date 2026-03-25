Josh Hartnett protagonizará ‘White Lies’: la primera película dirigida por Oliver Stone en una década

Ya no es tan sencillo que los directores otrora lancen sus nuevos trabajos en la actualidad. Ya sea por la autoexigencia de Tarantino, por la ambición creativa de Francis Ford Coppola o por la desubicada propuesta western de Kevin Costner con su dilogía Horizon, hemos entrado en una etapa en la que pocas figuras veteranas como Steven Spielberg o Martin Scorsese consiguen seguir sacando sus grandes proyectos adelante. Pero hoy los cinéfilos están de enhorabuena, ya que se acaba de anunciar el rodaje de White Lies: El primer largometraje de ficción de Oliver Stone en 10 años.

Ganador de cuatro premios de la Academia, incluyendo las consideraciones de mejor película y dirección por Platoon en 1987, Stone fue uno de los cineastas norteamericanos más reconocidos de los 80 y los 90. Siempre crítico con el imperialismo estadounidense (le ha rodado documentales a personajes como Fidel Castro o Hugo Chávez), Stone no rodaba un filme desde Snowden, la cinta biográfica sobre Edward Snowden que relataba los acontecimientos posteriores a la filtración de este de los polémicos documentos clasificados sobre el plan secreto de vigilancia mundial perpetrado por Estados Unidos.

Aquel trabajo (disponible en Prime Video) recibió críticas mixtas y un pobre resultado en la taquilla norteamericana. Así que desde entonces, el de Yorkville se ha dedicado a explorar todavía más su faceta documental a través de piezas políticas como Oliver Stone: Entrevistas a Putin (2017) o Lula (2024), donde narraba el ascenso, la caída y el regreso del líder brasileño, Luiz Inácio da Silva. Ahora, bajo un guion original y el protagonismo absoluto de Josh Hartnett (Oppenheimer), Oliver Stone vuelve a implicarse en un relato ficcional en clave de drama, cuyo estreno está previsto para 2027.

‘White Lies’: ¿de qué trata lo nuevo de Oliver Stone?

Según cuentan desde Deadline, en White Lies Oliver Stone nos presentará un drama íntimo donde explorará temas como «la familia, la pérdida y el dolor».

La ambiciosa pieza abarcará tres generaciones y tendrá a Hartnett asumiendo el rol de Jack Freeman, el hijo de un divorcio que terminará repitiendo su trauma en su propio matrimonio, replicando así los errores de sus padres sobre sus hijos. Decidido a liberarse, el personaje emprenderá un viaje hedonista que paradójicamente, lo terminará arrastrando a un lugar todavía más oscuro. Sin embargo, Freeman se encontrará con una mujer que lleva una vida opuesta a la suya, abriendo en él un inesperado camino redentor y de autodescubrimiento.

El rodaje ha comenzado hace pocos días y su plan es el de recorrer escenarios tan exóticos como Bangkok, Sofía o Roma. En el anuncio del proyecto, Stone ha manifestado que siente estar «empezando otra vez», describiendo White Lies como una «historia eterna de amor». Se desconoce el resto del casting y aún no se sabe en qué fecha del próximo 2027 podremos verla.

Josh Hartnett: «Lo admiro desde hace tiempo»

En el conjunto de declaraciones, el actor se ha deshecho en elogios hacia el director de Asesinos natos (1994) y hacia el proyecto. «Se siente personal y completamente nuevo dentro de la obra de un cineasta al que admiro desde hace mucho tiempo y con el que estoy emocionado de trabajar», explicaba Hartnett en el comunicado de prensa.

Desde su papel en Oppenheimer, el estadounidense está viviendo una especie de resurrección actoral tras ser una estrella del celuloide a comienzos de los 2000. Antes de White Lies podremos verlo estrenar en octubre Verity, un thriller psicológico de Prime Video en el que compartirá pantalla con Anne Hathaway y Dakota Johnson.