Britney Spears todavía no quiere le hagan un biopic: «No estoy muerta»

Los biopics, concretamente los de artistas musicales, son un producto muy atractivo para la industria de Hollywood. Tan sólo hace falta echar un vistazo a algunas de las grandes propuestas que se han dado en los últimos años. Historias reales como Bohemian Rhapsody o la reciente Elvis, cosechan millones en la taquilla internacional y además tienen su espacio en los grandes Festivales y Premios. Una fórmula de éxito que es tendencia y que luego retroalimenta las propias ventas musicales, aunque hoy en día esto se resuma en escuchas y no en compras físicas. Los dos ejemplos que todavía no se han estrenado es el de Daniel Radcliffe con Weird: The Al Yankovic Story y Madonna, quien dirigirá su propia historia con Julia Garner en su papel y Diablo Cody como protagonista. La cosa es que no a todos los artistas ven con buenos ojos este tributo audiovisual. La última en dar su opinión al respecto ha sido Britney Spears, quien no quiere para nada que se haga una película de su vida, al menos en un futuro próximo.

Todo surgió en una publicación reciente de Spears en redes sociales. El mensaje tenía como objetivo celebrar de su libertad, una vez recuperada su vida anteriormente tutelada. Pero del mismo modo, esto derivó en que sabe que una parte de Hollywood quiere contar ese proceso en la ficción. Lejos de parecerle algo positivo, a la autora de “Toxic” le resulta hasta ofensivo, llegando a escribir “todavía no estoy muerta”.

En el mundo del cine, Britney Spears tiene cierta experiencia en el campo de la actuación, llegando a protagonizar la película Crossroads: hasta el final en 2002, junto a Zoe Saldana, Taryn Manning, Anson Mount, Kim Cattrall y Dan Aykroyd. Del mismo modo, Spears ha aparecido en la pequeña pantalla, gracias a series como Will & Grace o Cómo conocí a vuestra madre. Un campo, el de la interpretación, que no ha vuelto a pisar debido a los sendos fracasos que estos han supuesto, tanto a nivel ce crítica como de público. Otros artistas sí que han triunfado en ambos campos, como es el caso actual de Harry Styles, Barbra Streisand mucho antes que él o Alana Heim, debutante magistral en la Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson.