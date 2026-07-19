Facebook está caído para miles de usuarios que no logran entrar

Facebook se ha caído para un número indeterminado de usuarios, que en las últimas horas reportan no poder acceder con normalidad a la plataforma. Varios afectados comparten capturas con el mensaje «Cuenta no disponible temporalmente», que impide iniciar sesión en una de las plataformas con más usuarios del mundo.

Qué está fallando exactamente

El error que están recibiendo los usuarios afectados es específico: al intentar entrar en Facebook, la plataforma devuelve el aviso «Tu cuenta no está disponible en este momento debido a un problema en el sitio que esperamos resolver en breve», junto a un enlace para reintentarlo pasados unos minutos. No se trata, por tanto, de un bloqueo de cuenta individual, sino de un mensaje genérico de error del sistema que varias personas están viendo de forma simultánea, lo que apunta a un problema en la infraestructura de Meta más que a una incidencia aislada.

Portales de seguimiento como Downdetector recogen en su página las notificaciones de los propios usuarios sobre caídas del servicio, ya sea para acceder a la aplicación, cargar el feed o iniciar sesión desde el navegador.

Una plataforma con miles de millones de usuarios

Facebook, propiedad de Meta, sigue siendo una de las redes sociales con mayor base de usuarios del mundo, con presencia tanto en web como en aplicación móvil. Su función principal es mantener conectados a amigos, familiares y comunidades a través de publicaciones, mensajes e interacción con contenido, por lo que cualquier caída, aunque sea puntual, tiene un impacto inmediato y visible entre los usuarios, que suelen acudir a redes como X para confirmar si el problema es general o algo local.

Qué hacer si no puedes entrar en Facebook

Ante un mensaje de error de este tipo, lo primero es no forzar intentos repetidos de inicio de sesión, ya que no suele acelerar la solución y en algunos casos puede generar bloqueos de seguridad adicionales. Las recomendaciones habituales pasan por cerrar y reabrir la aplicación, comprobar la conexión a internet, y esperar unos minutos antes de reintentarlo, tal y como sugiere el propio mensaje de error de Meta.

También conviene revisar si el problema se repite tanto en la app como en la web, lo que ayuda a descartar que se trate de un fallo puntual del dispositivo. Si la incidencia persiste, la vía más fiable para confirmar el alcance es consultar plataformas de terceros como Downdetector, que agregan reportes de usuarios en tiempo real y permiten distinguir entre una caída generalizada y un problema puntual de conexión.

Meta no ha confirmado de momento, a través de sus canales oficiales, la causa ni el alcance exacto de esta incidencia. Como suele ocurrir en este tipo de episodios, es habitual que la compañía restablezca el servicio en un plazo de minutos u horas sin ofrecer detalles técnicos posteriores sobre lo ocurrido.