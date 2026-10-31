Starlink Mobile busca antenas en torres y tejados: SpaceX acuerda comprar 14 MHz de espectro de 800 MHz y la FCC ya le ha autorizado 15.000 satélites

SpaceX firmó el 8 de octubre de 2026 un acuerdo para comprar a Grain Management las licencias nacionales de 800 MHz, hasta 14 megahercios de banda baja. Después pidió a la FCC el traspaso a Starlink Spectrum Holdings, filial de SpaceX que recibirá las licencias para Starlink Mobile, según la solicitud presentada ante el regulador.

La operación sigue pendiente de aprobación. El 6 de octubre, la FCC había concedido en parte y con condiciones la autorización de una constelación de 15.000 satélites. Esa red está destinada al servicio móvil de la compañía.

Una banda que nació con Nextel

Las licencias de 800 MHz tienen mucha historia en Estados Unidos. Según SpaceX, Nextel reunió esa banda en una cobertura casi nacional y la usó para ofrecer voz en la época del 2G.

Tras varias transacciones, acabó en manos de T-Mobile.

Después llegó Grain Management, una firma de inversión especializada en infraestructura digital. Controla los derechos a través de NewLevel IV, que posee dos sociedades llamadas Prism License. Ambas tienen todas las licencias que se traspasarían.

El contrato de compraventa lleva fecha del 8 de octubre. Si la FCC da su visto bueno, el control pasará a Starlink Spectrum Holdings, una empresa propiedad de SpaceX.

Antenas en tejados y satélites

SpaceX describe su plan como una arquitectura híbrida. En su escrito afirma que Starlink Mobile sería la única red «capaz de ofrecer banda ancha terrestre, servicio por satélite o ambos». Insiste en que funcionaría con dispositivos de consumo estándar.

La parte terrestre usaría equipos estándar, con radios conectadas a antenas sectorizadas en torres, tejados y otras estructuras. La compañía defiende que los 800 MHz llegan más lejos y atraviesan mejor los edificios que las frecuencias altas. Por eso los propone como capa de cobertura en el campo y en la ciudad.

La parte espacial parte de una red enorme. La solicitud habla de más de 11.000 satélites. Cifra los clientes en más de 12 millones, en más de 170 países, a mediados de 2026.

Según SpaceX, el nuevo sistema móvil multiplicaría por más de cien la capacidad de la primera generación de Starlink. La compañía presume de haber diseñado, fabricado, lanzado y operado «torres de telefonía celular en el espacio».

Los plazos que fija la FCC

Las licencias llegan con obligaciones de despliegue que SpaceX heredaría. Por la vía terrestre, hay que dar LTE de al menos 5/5 MHz al 33 % de la población o al 25 % del territorio. El plazo es el 1 de julio de 2029.

Después sube al 66 % de la población o al 50 % del territorio, antes del 1 de julio de 2034.

Existe además una vía satelital, con hitos intermedios el 30 de noviembre de 2029 y el 30 de noviembre de 2031. El hito final es el 30 de noviembre de 2036. El comprador puede elegir la tecnología en cada área de licencia.

Para acogerse a esa vía, las solicitudes de licencia satelital deben presentarse antes del 4 de diciembre de 2026.

Los 15.000 satélites ya autorizados

La resolución DA 26-1078 permite desplegar 15.000 satélites en nueve capas orbitales, a altitudes de entre 326 y 335 kilómetros. SpaceX debe lanzar la mitad antes del 7 de octubre de 2032. El resto tiene de plazo hasta el 7 de octubre de 2035.

La FCC concedió además una exención para que SpaceX no se arriende espectro a sí misma en las bandas AWS-3 y AWS-H. La condiciona al cumplimiento de las reglas provisionales para las llamadas al 911.

La FCC prohíbe empezar a operar en las bandas de 2 GHz, AWS-H y AWS-3 hasta que se cierre la segunda fase de la compra de espectro a EchoStar, aprobada el 12 de mayo de 2026. El regulador aplazó la decisión sobre otras bandas.

El plan móvil de Musk ya fue objeto de debate con T-Mobile, como contó OKDIARIO hace unas semanas. Además, Starlink ya envía SMS de emergencia en España. Quien quiera repasar lo básico tiene una explicación de cómo funciona Starlink.

Qué debe decidir la FCC

La compra no es firme hasta que la FCC la apruebe. La solicitud no fija fecha para que esta banda llegue a los usuarios. Tampoco detalla cuántos emplazamientos terrestres hará falta construir.

SpaceX sostiene que la operación no se acerca a los límites de concentración de espectro. Según su cálculo, tendría como máximo 89 MHz en un mercado local. Solo 14 MHz estarían por debajo de 1 GHz.

El umbral de la FCC es de 385 MHz.

Será la FCC quien valore si esos argumentos bastan. También decidirá si el traspaso aumenta de verdad la competencia en el mercado móvil.

Las condiciones de los satélites constan en la resolución DA 26-1078 de la FCC, fechada el 6 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Fuerza Espacial de EEUU (foto de Joshua Conti).