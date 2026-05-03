Ocho comunidades en alerta por fuertes chubascos y granizo según la AEMET

La AEMET lanza una importante alerta a ocho comunidades que estarán en peligro por fuertes chubascos y granizo. Ha llegado el momento de empezar a pensar en algunos cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Este tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos acompañará de nuevo. Con la mirada puesta a la recta final de un fin de semana que para muchos será un poco más largo de lo habitual.

Estas comunidades en alerta por fuertes chubascos pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Esta primavera nos está dejando una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cero. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Una novedad que, sin duda alguna, puede ser la que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

La AEMET activa las alertas en este fin de semana

Este fin de semana puede convertirse en motivo de alertas de la AEMET, sin duda alguna, tocará empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser claves. Será el momento de empezar a pensar en algunas situaciones que pueden ser claves.

Es hora de conocer lo que puede pasar este fin de semana en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Por lo que, tocará estar pendientes de un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará muy de cerca.

Será el momento de saber qué alertas nos esperarán en unos días en los que realmente cada pequeño paso puede ser el que nos afectará en estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible. En estos días en los que el tiempo cobrará protagonismo.

El mal tiempo parece que se irá extendiendo en esta recta final del fin de semana y en una vuelta a la rutina que para muchos se alargará un poco. Por lo que, quizás tenemos que empezar a prepararnos para una serie de novedades importantes que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca.

Fuertes chubascos y granizo alerta ocho comunidades por este motivo

Ocho comunidades se ponen en alerta ante la llegada de fuertes chubascos y granizo que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, tocará empezar a pensar en algunos cambios que llegarán sin avisar en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma diferente.

La llegada de una nueva borrasca podría cambiarlo todo y en especial si tenemos en cuenta lo que puede pasar en breve. Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la mitad norte peninsular con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo. Éstas se esperan desde primeras horas, si bien en general de forma menos intensa y dispersa, siendo a partir de las horas centrales cuando se intensificarán y generalizarán en la citada mitad norte, con probabilidad de alcanzar intensidades fuertes en regiones tercio nordeste y área cantábrica. Es probable que nieve por encima de 1600/1800 metros en la Cantábrica y de los 2000 m. en el resto de montañas del norte. Contrariamente en la mitad sur peninsular se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste e intervalos nubosos en el sureste, y por la tarde con el desarrollo de nubosidad de evolución dejando probables chubascos aislados en el sureste. Intervalos nubosos en Baleares, siendo probable también que se produzca algún chubasco y tormenta ocasional; mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Probables bancos de niebla matinales dispersos en la fachada oriental peninsular, Galicia y en montañas del norte. Las temperaturas máximas ascenderán en regiones mediterráneas, descendiendo en el centro norte peninsular incluso notablemente en el Cantábrico oriental. Ascenso ligeros en Canarias y en general descensos ligeros en el resto. Mínimas en descenso en la Península y en ligero ascenso en los archipiélagos. Podrá darse alguna helada dispersa en montañas del extremo norte peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones y tormentas localmente fuertes en el tercio nordeste peninsular y área cantábrica. Descenso notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico oriental. Soplará viento de componente sur en Baleares y fachada oriental peninsular, moderado en las zonas de la mitad sur y flojo en las de la norte. Predominio de viento de componente oeste en el resto de la Península, moderado en litorales del sur y norte incluso con probables intervalos fuertes en Alborán; flojo en el resto si bien arreciando por la tarde. Viento del este y nordeste moderado en Canarias».