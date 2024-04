El molesto problema de Roberto Brasero que todos los años le deja KO en Semana Santa

Roberto Brasero es uno de los rostros más conocidos de Antena 3. Lleva trabajando en la cadena desde 2005, presenta ‘El Tiempo’ ida el parte meteorológico a sus queridos espectadores. Su fiabilidad es conocida en toda España, por eso todo lo que cuenta termina convirtiéndose en tendencia y el público le ha posicionado como un gran referente. Sus declaraciones están estudiadas al detalle y lo último que ha pasado le ha situado en el centro de la noticia. Después de unos días de descanso a raíz de la Semana Santa, el comunicador se ha sentado a hablar con Susanna Griso, la líder de ‘Espejo Público’.

Susanna Griso regresó el pasado lunes a su programa de Antena 3, espacio que ha experimentado un gran cambio en los últimos meses porque ahora está dirigido uno de los artífices de ‘Sálvame’. Tanto es así que han creado una nueva sección titulada ‘Más Espejo’. Esta parte está presentada por la periodista Gema López y cuenta con algunos colaboradores que formaron parte de la plantilla de Telecinco, como por ejemplo Laura Fa o Alonso Caparrós. Sin embargo, en las últimas horas el foco de atención está puesto en Roberto Brasero, pues ha compartido con su querido público un problema al que siempre se enfrenta en Semana Santa.

«¿Es verdad que siempre te sale un herpes?», le ha preguntado Susanna en pleno directo. Y él, haciendo honor a la naturalidad que siempre le ha caracterizado, ha respondido. «Sí, ya se me ha quitado, pero me pasa a todos los años». El hombre del tiempo de Atresmedia lleva más de dos décadas trabajando en los medios de comunicación y ha conseguido que su vida privada permanezca al margen de los medios. Pero cada vez siente más confianza y esa es la razón por la que comparte ciertos datos con los espectadores.

Roberto Brasero se sincera sobre su problema

Roberto Brasero cree que por alguna razón en Semana Santa le bajan las defensas y su cuerpo reacciona. Le ha explicado todo esto a Susanna Griso en horario de máxima audiencia y la presentadora se ha mostrado realmente sorprendida. Considera que es muy curioso que siempre le suceda en la misma época del año, pero su compañero no le ha dado mayor importancia y ha declarado: «Ya es una costumbre. Me bajan las defensas porque tengo mucho trabajo y me sale el herpes que está siempre ahí».

La buena fama de Roberto ha hecho que algunos rostros importantes se pongan en contacto con él en ciertos momentos para conocer las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, la empresaria María Pombo le mandó un mensaje para saber si iba a llover en ‘Suave Fest’, el festival que creó para celebrar por todo lo alto su millón de seguidores.

Brasero ha desvelado en ‘Espejo Público’ cuál es su problema y ha aportado muchos datos porque Susanna Griso se ha mostrado verdaderamente interesada. «Cuando se fue acercando la Semana Santa fuimos viendo que se cumplía el pronóstico de lluvias, pero claro, dos semanas antes no sabes si el pronóstico puede cumplirse o no y de ahí viene también ese afán por hacerlo bien, que básicamente es lo que queremos los que nos dedicamos al tiempo en esta semana tan señalada como es la Semana Santa y que este año ha sido la semana más lluviosa del año. No sólo ha llovido, sino que ha llovido más que en todo lo que llevamos de año».

Roberto Brasero lanza un nuevo aviso

Roberto Brasero juega con un factor muy importante: lleva muchos años dando el parte meteorológico en Antena 3 y sus datos le han convertido en un referente. Esa es la razón por la que la audiencia tiene en cuenta sus palabras. Tanto es así que en las últimas horas son muchos los que están hablando del aviso que ha lanzado. La borrasca Nelson ha hecho que la Semana Santa haya estado pasada por agua, pero este fenómeno todavía no ha terminado y el presentador ha hecho saltar todas las alarmas.

«Se trata de nuevo frente, pero ya no de la borrasca Nelson. Entrará con fuerza por Galicia y luego avanzará ya más debilitado por el Cantábrico y el resto del noroeste peninsular hasta el norte de Cáceres», ha declarado durante su programa de Atresmedia. «Esta semana vamos a pasar de tener temperaturas por debajo de las que corresponden para estas fechas. No es la primera vez que pasemos del abrigo a la manga corta en solo una semana», declara al respecto.

Roberto nació en Talavera de la Reina, pero se formó en Madrid, concretamente en la Universidad Complutense. Empezó a trabajar en 1991 y se ha dedicado en cuerpo y alma a su profesión, aunque no ha dado de lado su faceta personal y tiene cuatro hijos.