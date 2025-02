Marta Pombo revela el problemón que sufre tras su último embarazo: «Muy bestia»

La noticia de hoy dejará a muchos sin palabras. Marta Pombo no ha dudado en abrirse con sus fans para hablar de un problema que afecta a muchas mujeres tras el parto: «La caída del pelo está siendo muy bestia». Después de dar la bienvenida a sus mellizas, María y Candela, en septiembre de 2024, ha compartido con sus seguidores no solo las alegrías de su nueva vida como madre, también las dificultades que está enfrentando, sobre todo con la caída del pelo.

A lo largo de los últimos meses, la empresaria ha centrado parte de su contenido en las redes sociales en su experiencia como madre, especialmente al ser una madre primeriza de gemelas. Aunque las fotos y vídeos que comparte muestran momentos de felicidad, como la llegada de sus hijas o las primeras sonrisas de las pequeñas, también ha mostrado su vulnerabilidad al exponer los efectos menos visibles del parto

En su última publicación ha revelado lo que muchos consideran un tema tabú: la pérdida del cabello. Este fenómeno, que afecta a muchas mujeres después de dar a luz, ha sido especialmente notable en el caso de Marta, quien ha compartido con sinceridad lo que este problema ha supuesto para ella. «Igual vosotros no lo veis pero es que yo me lo veo. Es verdad que hay pelo nuevo, pero me falta muchísimo pelo aquí», ha comentado.

La caída del cabello tras el embarazo es un proceso que se produce de forma natural debido a los cambios hormonales que experimenta el cuerpo de la mujer durante y después del parto. Sin embargo, en algunos casos, como el de Marta, este proceso puede ser mucho más intenso y visible, afectando especialmente a la parte frontal.

Marta Pombo se sincera más que nunca

A medida que los meses han pasado desde el nacimiento de sus hijas, Marta ha comenzado a notar una pérdida de volumen en su melena que le ha resultado difícil de manejar. La hermana de María Pombo ha explicado que la falta de densidad capilar en ciertas áreas de su cabeza le ha dificultado realizar algunos peinados que solía llevar con facilidad. En particular mencionó que no puede hacerse coletas como solía hacer antes, ya que la escasez de cabello en los laterales hace que este tipo de peinados no se vean bien.

Lo que ha sido aún más frustrante para Marta es que, a pesar de que ha comenzado a ver la aparición de cabello nuevo en ciertas zonas de su cuero cabelludo, este no ha sido suficiente para recuperar el volumen que tenía antes del embarazo. La diferencia entre el cabello nuevo y el que ha caído es tan notable que la influencer se ha sentido especialmente afectada por el aspecto de su melena. A esto se sumó la sensación de que su cabello parecía «muerto» y sin vida, lo que ha empeorado la frustración que ya sentía. Esta pérdida de densidad capilar no solo ha afectado su apariencia física, sino también su confianza, ya que Marta ha reconocido que este cambio físico ha influido en su estado emocional.

Consciente de que este es un problema que afecta a muchas mujeres y que rara vez se menciona en los medios, ha decidido compartir su experiencia para dar visibilidad al tema. Como no podía ser de otra forma, ha recibido el apoyo de su querido público.

Marta Pombo, una mujer muy sincera

Con el fin de frenar la caída de su cabello y recuperar su densidad capilar, Marta ha comenzado un tratamiento especializado contra la caída del cabello. Este tratamiento, que busca estimular el crecimiento de nuevo cabello y fortalecer el que aún conserva, ha sido una de las decisiones que la modelo ha tomado para mejorar su situación. Aunque los resultados no son inmediatos y aún está en las primeras etapas, la modelo se ha mostrado esperanzada.

A lo largo de los años, Marta Pombo ha logrado construir una comunidad digital fiel y comprometida, que valora su transparencia y su capacidad para compartir tanto los momentos felices como los difíciles. Lejos de ocultar las secuelas de su embarazo, ha decidido enfrentarlas públicamente, igual que hizo cuando una de sus mellizas tuvo un problema tras el parto.

«La verdad es que me muero de la pena, no entiendo qué hago aquí con una sí y otra no (…). María es monísima, es un angelito, se porta fenomenal, está comiendo súper bien. Me muero del amor cada vez que veo a Candela aunque sea en la incubadora, es tan bonita también… Son preciosas las dos, qué voy a decir, soy su madre y son súper diferentes. Una es castaña, otra rubia… Bueno, una tiene pelo y otra no, una más oscuro y otra no… Son preciosas», informó al respecto.

Marta contó con el apoyo de su marido, el también influencer Luis Zamalloa. Juntos lograron superar el bache y afortunadamente todo quedó en un susto. Gestos como este demuestran que forman el equipo perfecto.