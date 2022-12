Se filtran las últimas declaraciones de Concha Velasco en la residencia

Las últimas noticias que llegan de Concha Velasco de la residencia en la que está ingresada han dado un giro radical a raíz de unas declaraciones que abren la puerta a la esperanza. Esta Navidad volveremos a sentir el talento de esta maravillosa actriz y cantante y lo haremos de la mano de una canción que cantará a dúo con uno de sus mejores amigos Enrique del Pozo. Aunque solo sea durante esta canción, tendremos de nuevo a la Concha Velasco que se ganó el aplauso de todo su público.

Concha Velasco es noticia desde la residencia por las últimas noticias que llegan

View this post on Instagram A post shared by Enrique del Pozo (@enriquedelpozoartista)

Concha Velasco saldrá de la residencia, aunque solo sea virtualmente, lo hará para interpretar una canción a dúo. Enrique del Pozo es el que ha decidido sacar a la luz esta canción que se ha convertido ya en un éxito en todos los sentidos. Solo por el hecho de recordar a una artista como la copa de un pino que ha marcado a más de una generación con su arte sobre el escenario.

Tal como explica Enrique del Pozo en una entrevista a la revista 10 minutos: “Es una adaptación al español que hago de un tema de éxito mundial del grupo ‘Mama’s and The Papa’s’ y, por años de amistad, le pido a Concha a hacer el dúo. Me dice que ella feliz y justo al día siguiente de venir de un crucero con sus hijos y Paco Marsó se graba la canción en Madrid. El plan promocional era lanzarlo independiente de un disco grabado por mí con versiones originales en español de temas internacionales pero se paraliza la promoción y, por un tema ajeno a Concha y a mí, no podemos hacer el videoclip”

Esta canción volverá a lanzarse a las ondas de las plataformas online y de todos aquellos que quieran escucharla este año en el que Concha Velasco ya está en una residencia. Un 2022 en la que su delicado estado de salud a sus 83 años ha sido noticia. Después de un bache de salud la actriz se recupera y quizás lo haga más pronto al ver su talento reconocido.

Este 25 de diciembre el día de Navidad en todas las plataformas digitales se podrá escuchar el single Recuerda, el dúo que Concha Velasco cantó junto a Enrique del Pozo. Una forma de rendir homenaje y de volver a ver en su máximo esplendor a esta artista que ha estado en activo hasta hace poco.