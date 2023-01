La cantidad exacta de alcohol que pueden beber los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’

Los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ pueden beber una cantidad exacta de alcohol, más allá de las leyendas urbanas, los exconcursantes han hablado. En una isla paradisiaca hay alcohol de sobra para todos los concursantes, pese a esa idea que rodea a la audiencia, la realidad es que la cantidad está limitada por el programa y depende de cada persona. La dirección es la que decide qué cantidad de alcohol puede tomar cada uno de los concursantes en unos días en los que este tipo de bebidas son los protagonistas.

‘La isla de las tentaciones’: la cantidad exacta de alcohol que pueden beber

En ‘La isla de las tentaciones’ se bebe alcohol en las cantidades que uno necesita o la dirección determina. Los amantes de los mejores cócteles disfrutaran con ellos en esta isla de las tentaciones que tienen todo incluido. Una estancia en el paraíso bien se merece todo lo que uno pueda desear, pero con condiciones.

Diego un exconcursante ha dicho que la dirección permitía: “Barra libre, pero con control. Cuando alguien se veía que iba muy afectado, se le cortaba y no le daban más. Era muy gracioso porque el alcohol, me estoy acordando, me trae muy buenos recuerdos… Nos lo ponían en la cocina porque no se puede mostrar en televisión, digamos”.

También ha lanzado un dado contra la producción por ser los que llamaban a los concursantes para darles un poco más y perder la vergüenza. El alcohol ha jugado un papel importante en más de uno de esos personajes que han acabado siendo virales. Parejas que parecían indestructibles y ahora han acabado cada uno por su lado.

Según explican en TikTok: “En la cocina estaban sirviéndotelo y demás. Te llaman y te dicen: ‘Ven, Diego. Recárgate esto’. Normalmente, eran ellos los que te llamaban: ‘Diego, ven. Recárgate la copa o toma un chupito’, para que no se viese”. No se ve en la televisión, pero fuera de ella los concursantes beben.

Los chupitos y los cócteles son una realidad que en esos días en los que sube la temperatura las consecuencias pueden ser terribles. Palabras que salen sin esperarlo o gestos que pueden romper una relación al momento. No solo el alcohol actúa, también lo hacen unas parejas que no terminan de estar del todo consolidados.