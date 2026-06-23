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Un estudio internacional, con participación del Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud), el Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM), la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y el Consorci Sanitari del Maresme, ha encontrado indicios epigenéticos asociados al trastorno bipolar que «podrían contribuir a desarrollar herramientas de predicción clínica más precisas».

Publicado en la revista EBioMedicine, representa el metaanálisis sobre epigenética en trastorno bipolar «más grande realizado hasta ahora a escala internacional», informa el IRB CatSud en un comunicado de este lunes.

La investigación, que también ha contado con la participación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha analizado una muestra de 3.476 personas- de las que 1.729 padecían la enfermedad y 1.747 estaban sanas-, con edades entre los 16 y 53 años y un 56% de representación de mujeres procedentes de 12 muestras internacionales de distintos países.

El objetivo ha sido identificar cambios epigenéticos asociados al trastorno bipolar y, entre los resultados más destacados, el equipo ha identificado 47 regiones con modificación epigenética asociadas con el diagnóstico de trastorno bipolar y, de estas, se vio cómo varias son regiones genéticas implicadas en procesos relacionados con la neurotransmisión, la respuesta inmune y la regulación celular.

También demuestra que las puntuaciones de polimetilación, que son indicadores epigenéticos que integran múltiples marcas químicas en el ADN que pueden activar o desactivar genes, «combinadas con los actuales modelos genéticos, pueden mejorar la capacidad predictiva del trastorno bipolar, especialmente en el trastorno bipolar tipo I».

El estudio ha contado también con la participación de centros de investigación y universidades de Europa, América del Norte y Australia, en el marco de una gran colaboración internacional bajo el paraguas del Psychiatric Genomics Consortium Bipolar Disorder Working Group.

Trastorno bipolar

El trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios del estado de ánimo extremos. Estos incluyen subidones emocionales, también conocidos como manía o hipomanía, y bajones, también conocidos como depresión. La hipomanía es menos extrema que la manía.

Cuando te deprimes, puedes sentirte triste o desesperanzado y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades. Cuando tu estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, puede que te sientas muy excitado o feliz (eufórico), lleno de energía o inusualmente irritable, señala Mayo Clinic. Estos cambios del estado de ánimo pueden afectar tu sueño, energía, actividad, juicio, comportamiento y capacidad para pensar con claridad.

Las crisis de cambios del estado de ánimo de depresión a manía pueden ocurrir rara vez o varias veces al año. Cada crisis dura varios días. Entre las crisis, algunas personas tienen largos períodos de estabilidad emocional. Otras pueden tener cambios del estado de ánimo con frecuencia, pasando de depresión a manía, o tener tanto depresión como manía al mismo tiempo.