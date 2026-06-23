El socio de PharmaMar registra en Japón la comercialización de Zepzelca® para cáncer de pulmón de célula pequeña

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PharmaMar anuncia que su socio Merck ha presentado ante el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón el dosier de registro para la comercialización de Zepzelca® (lurbinectedina) en primera línea de mantenimiento para el tratamiento del cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP). El dosier de registro de Merck (New Drug Application, NDA) ha recibido la designación de revisión prioritaria (priority review).

En abril de 2025, PharmaMar y Merck anunciaron un acuerdo de licencia exclusiva para el desarrollo y la comercialización en Japón de lurbinectedina para el tratamiento del CPCP.

Además, el pasado 19 de marzo de 2026, el MHLW de Japón designó a lurbinectedina como medicamento huérfano, una categoría que se concede a los medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades que afectan a menos de 50.000 pacientes y para las que existe una necesidad médica no cubierta especialmente elevada.

Lurbinectedina, en combinación con atezolizumab, ya está aprobada en Europa y en otros 14 países, incluido EEUU, para el tratamiento de esta enfermedad en primera línea de mantenimiento.