Quirónsalud, cuatro años cuidando de la salud del Comunidad de Madrid Premier Pádel P1 by Oysho como Servicio Médico Oficial

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El mejor pádel del mundo regresa a Madrid con una nueva edición del Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho, que se celebra del 1 al 6 de septiembre en el Movistar Arena. Y por cuarto año consecutivo, Quirónsalud será el Servicio Médico Oficial del torneo y pondrá a disposición de la competición un dispositivo sanitario especializado para garantizar la atención médica de jugadores, equipos técnicos y organización durante todas las jornadas del campeonato.

Ser Servicio Médico Oficial de una competición de estas características implica ofrecer una respuesta sanitaria inmediata y coordinada ante cualquier incidencia que pueda producirse durante el torneo. Para ello, Quirónsalud contará con un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia en medicina deportiva y en la cobertura de grandes eventos, preparado para prestar asistencia dentro de las instalaciones y, si fuera necesario, cuenta con el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz como centro de referencia para la realización de pruebas diagnósticas o tratamientos especializados.

Además, el operativo estará coordinado por el Dr. Ángel Ruiz Cotorro, director de Clínica Tenis Teknon y responsable de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), quien liderará el equipo encargado de velar por la salud de los participantes durante toda la competición.

Con esta colaboración, Quirónsalud refuerza su compromiso con la medicina del deporte y la promoción de una práctica deportiva segura. El Grupo acumula una amplia experiencia en la cobertura sanitaria de competiciones nacionales e internacionales y ha acompañado al circuito Premier Padel desde sus primeras ediciones celebradas en España. En lo que va de temporada, ya ha ejercido como Servicio Médico Oficial en las pruebas Premier Padel P1 de Valencia y Málaga, consolidando una trayectoria basada en la excelencia asistencial y la atención especializada al deporte de alto nivel.

La participación en el Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho forma parte de la apuesta de Quirónsalud por acercar su experiencia clínica a los grandes acontecimientos deportivos, ofreciendo una asistencia sanitaria de alta calidad adaptada a las necesidades de deportistas profesionales y de la organización.

En la actualidad, el Grupo es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. Además, mantiene una estrecha colaboración con numerosos clubes españoles de fútbol, baloncesto y rugby.

Esta trayectoria se completa con la asistencia sanitaria prestada en algunos de los acontecimientos deportivos más destacados celebrados en España durante los últimos años. Entre ellos se encuentran las últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis que se disputaron en España, así como citas de referencia internacional como el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otras.