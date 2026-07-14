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La mayoría de las picaduras de insectos son inofensivas si no se es alérgico -las de abejas, avispas alemanas, avispas, avispones y hormigas coloradas pueden causar una reacción alérgica grave (anafilaxis)- aunque a veces causen molestias. Las picaduras de los aguijones de las abejas, las avispas, los avispones y mordeduras de las hormigas rojas suelen ser dolorosas, documenta MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., mientras que las picaduras de mosquitos y las pulgas causan picazón. Los insectos también transmiten enfermedades.

Estas son las recomendaciones de MedlinePlus para prevenir las picaduras de insectos y sus complicaciones:

No moleste a los insectos

Use repelente contra insectos

Use ropa protectora

Sea cuidadoso si come afuera porque la comida atrae a los insectos

Si sabe que tiene reacciones alérgicas a picaduras o mordeduras de insectos (como anafilaxia), lleve consigo un botiquín de emergencia con epinefrina

Más allá de prevenir, una vez que nos han picado, hay que tratar. Así pues, OKSALUD enumera los consejos tras ser atacados por los más ‘populares’, puesto que, como explica la Clínica Mayo, «la mayoría de las mordeduras o de las picaduras de insectos son leves y pueden tratarse en casa»

En cualquier caso, hay que saber que las picaduras pueden causar picazón, hinchazón y sensación de ardor que desaparecen en uno o dos días y algunas pueden transmitir bacterias, virus o parásitos que causan enfermedades.

Cuándo y dónde buscar ayuda

Si se presenta alguno de estos síntomas, enumera la Clínica Mayo, hay que buscar ayuda: dificultad para respirar; hinchazón de los labios, el rostro, los párpados o la garganta; mareos, desmayos o pérdida del conocimiento; pulso débil y acelerado; urticaria; y/o náuseas, vómitos o diarrea.

Mientras que se espera a que llegue la ayuda médica, se pueden hacer las siguientes cuestiones: preguntar si la persona lesionada lleva un autoinyector de epinefrina (Auvi‑Q u otros) y si necesita ayuda para inyectarse el medicamento, en su caso. Por lo general, para inyectarlo, se presiona el autoinyector contra el muslo y se lo sostiene en el lugar varios segundos. Además, aflojar la ropa ajustada y cubrir a la persona con una manta y no ofrecerle nada para beber. Si es necesario, posicionar a la persona de tal manera que no se atragante con el vómito.

Tratamiento de reacción leve

Para tratar una reacción leve a la picadura o mordedura de insecto, haga lo siguiente:

Diríjase a un sitio seguro para evitar que lo sigan picando o mordiendo.

Quite los aguijones.

Quite los aguijones. Lave con cuidado el área afectada con agua y jabón.

Coloque un paño de agua fría o con hielo sobre el área afectada. Manténgalo allí entre 10 y 20 minutos. Esto ayuda a reducir el dolor y la hinchazón.

Si la lesión es en un brazo o en una pierna, elévelos.

Coloque loción de calamina, pasta de bicarbonato o crema de hidrocortisona al 0,5 % o 1 %. Hágalo varias veces al día hasta que los síntomas desaparezcan.

Tome un medicamento oral para calmar la picazón. Entre las opciones se incluyen los medicamentos de venta libre como la cetirizina, la fexofenadina (Allegra Allergy y Allegra Allergy pediátrico) o la loratadina (Claritin). A estos medicamentos también se los denomina antihistamínicos.

Tome un medicamento de venta libre para aliviar el dolor según sea necesario.

Acuda a un profesional de atención médica si la hinchazón empeora, la zona presenta signos de infección o usted no se siente bien.

Además de las medidas generales recomendadas por los expertos, cada picadura puede requerir cuidados específicos según el insecto responsable. Desde Cofenat, la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, su presidente, Roberto San Antonio-Abad, sugiere a OKSALUD algunos remedios naturales y caseros.

Mosquito común

Suelen provocar picor, enrojecimiento e inflamación leve.

Tratamiento farmacológico: crema de hidrocortisona 1% o loción de calamina para aliviar el picor. También pueden usarse antihistamínicos orales de venta libre como cetirizina o loratadina.

Remedio casero/natural: aplicar frío local o gel de aloe vera puro para calmar la inflamación.

Cuándo consultar: si aparece fiebre, gran inflamación o signos de infección.

Mosquito tigre

Su picadura suele ser más dolorosa e inflamada que la del mosquito común.

Tratamiento farmacológico: antihistamínicos orales y crema calmante con hidrocortisona.

Remedio casero/natural: compresas frías y bicarbonato mezclado con agua sobre la zona.

Cuándo consultar: si aparecen síntomas generales como fiebre, dolor articular o malestar intenso.

Avispa

Produce dolor inmediato, inflamación y sensación de quemazón.

Tratamiento farmacológico: hielo, antiinflamatorios y crema de hidrocortisona. Si hay mucho picor, antihistamínicos orales.

Remedio casero/natural: aplicar vinagre diluido o una compresa fría.

Cuándo consultar: si hay dificultad respiratoria, hinchazón facial o múltiples picaduras.

Abeja

La picadura suele dejar el aguijón clavado y provocar dolor intenso.

Tratamiento farmacológico: retirar el aguijón cuanto antes, lavar la zona y aplicar crema de hidrocortisona o antihistamínico oral.

Remedio casero/natural: hielo envuelto en tela o miel en pequeña cantidad sobre la zona irritada.

Cuándo consultar: ante síntomas de alergia o reacción extensa.

Garrapata

Puede permanecer adherida a la piel y transmitir enfermedades.

Tratamiento farmacológico: extracción correcta con pinzas finas y desinfección con clorhexidina o povidona yodada.

Remedio casero/natural: limpiar la zona y vigilarla; no aplicar aceite, alcohol ni calor para desprenderla.

Cuándo consultar: si aparece fiebre, sarpullido o una mancha circular roja días después.

Araña

La mayoría de las mordeduras son leves, aunque algunas producen dolor importante.

Tratamiento farmacológico: frío local, analgésicos y antihistamínicos si hay picor.

Remedio casero/natural: aloe vera o compresas frías.

Cuándo consultar: si hay necrosis, fiebre o dolor intenso progresivo.

Pulga o chinche

Provocan pequeñas lesiones agrupadas con mucho picor.

Tratamiento farmacológico: loción de calamina, cremas antipruriginosas o antihistamínicos.

Remedio casero/natural: avena fría o aloe vera para aliviar el picor.

Cuándo consultar: si las lesiones se infectan o el picor es muy intenso.

Alacrán