Muere un tercer paciente afectado por la sobredosis de tratamiento oncológico en Burgos

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La crisis abierta en el Hospital Universitario de Burgos ha dado un nuevo y trágico giro. Un tercer paciente oncológico ha fallecido tras haber recibido una dosis seis veces superior a la prescrita de un tratamiento contra el cáncer, elevando a tres las víctimas mortales de un error sanitario sin precedentes recientes en España.

El fallecido permanecía ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos desde diciembre, cuando se produjo el incidente que afectó a cinco pacientes. Su muerte llega más de cuatro meses después de las dos primeras, que se produjeron a las pocas horas y días de recibir la sobredosis.

El origen del suceso se sitúa el 18 de diciembre de 2025. Según explicó la dirección del hospital, el fallo se produjo durante la preparación del medicamento oncológico, concretamente en la disolución del fármaco, lo que generó una concentración seis veces superior a la indicada.

Este error, calificado como «humano»

Las autoridades sanitarias han insistido en que no se trató de un problema del sistema informático ni de falta de personal, sino de un fallo puntual en el protocolo de preparación del medicamento.

El caso ha pasado del ámbito sanitario al judicial. La Fiscalía ya había solicitado diligencias tras las dos primeras muertes, y ahora la investigación cobra mayor gravedad. Se estudia si los hechos pueden constituir delitos de homicidio por imprudencia profesional y lesiones graves.

Además, asociaciones de defensa de pacientes y familiares han presentado denuncias, reclamando responsabilidades por lo ocurrido en un hospital público que ahora está bajo el foco.

Impacto y medidas

El hospital ha revisado sus protocolos internos y asegura haber reforzado los sistemas de control en la preparación de tratamientos oncológicos. También ha trasladado un mensaje de tranquilidad al resto de pacientes, afirmando que no existe riesgo actual en los tratamientos.

Sin embargo, el caso ha generado una profunda preocupación social y reabre el debate sobre la seguridad en la administración de medicamentos en entornos hospitalarios, especialmente en tratamientos de alta complejidad como los oncológicos.