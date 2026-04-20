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Manuel Martínez del Peral continuará otros cuatro años más como presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) tras haberse impuesto la lista que lidera en las elecciones a la Junta de Gobierno celebradas este domingo.

En concreto, su candidatura se ha impuesto con el 57 por ciento de los votos emitidos, un total de 2.008, de los cuales 1.905 fueron válidos y 103, nulos, entre los alrededor de 14.000 colegiados llamados a las urnas, según los datos oficiales del COFM.

Así, la lista del actual presidente de la institución colegial, presentada bajo el lema Consolidar para seguir creciendo, ha logrado 1.147 votos, frente a las listas alternativas lideradas por Noelia Tejedor, que ha obtenido 632 (31,4%) y María Magdalena del Campo, que ha recibido 123 (6,1%).

En el caso de la Comisión de Recursos, Fernando Caro ha obtenido 984 votos; Mª Asunción Corrales Díaz, 931 votos; Margarita Ruano Encinar, 926 votos; Marta Varón Crespo, 900 votos; Constanza Palomino, 821 votos, y Luis Mª de Palacio Guerrero, 656 votos.

De esta forma, Martínez del Peral ocupará el cargo durante los próximos cuatro años, tras una legislatura al frente del Colegio tras su victoria en los comicios de 2022, en las que su candidatura se impuso por un estrecho margen de algo más de una veintena de votos a la siguiente lista.

La lista continuista de Manuel Martínez del Peral llegaba a estos comicios avalada así por cuatro años de gestión al frente del COFM en los que se ha apostado por hacer del Colegio una institución moderna, abierta, transparente y eficiente, tras el despliegue del Plan de Transformación Estratégica 2022-2025, y planteaba como objetivo para la próxima etapa consolidar esa base para seguir ampliando el valor sanitario y social de la farmacia madrileña.