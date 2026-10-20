El Hospital Quirónsalud Cáceres y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad renuevan su acuerdo de colaboración

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El Hospital Quirónsalud Cáceres y el club de baloncesto Cáceres Patrimonio de la Humanidad han oficializado este martes la renovación de su acuerdo de colaboración, por el que el centro hospitalario continuará siendo el Proveedor Médico Oficial del club durante la presente temporada, la sexta consecutiva en la que ambas entidades mantienen esta vinculación.

El acuerdo se ha presentado en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del hospital, en la que han participado el director gerente del Hospital Quirónsalud Cáceres, Federico Delgado, y el presidente del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, José Manuel Sánchez. Al acto también ha asistido el entrenador del conjunto cacereño, Jacinto Carbajal.

«Para nosotros es una satisfacción seguir acompañando al Cáceres Patrimonio de la Humanidad una temporada más. Este acuerdo refleja nuestro compromiso con el deporte cacereño y nos permite poner la experiencia de nuestros profesionales al servicio de la salud de los jugadores, contribuyendo a que puedan desarrollar su actividad deportiva con las mayores garantías», ha destacado Federico Delgado.

Por su parte, el presidente del club ha agradecido la implicación del Hospital Quirónsalud Cáceres durante estos años y ha subrayado la tranquilidad que supone contar con un proveedor médico de referencia. «Es muy importante para el club tener a nuestro lado a una entidad como Quirónsalud, que nos ofrece confianza y seguridad en un aspecto tan fundamental como la salud de nuestros jugadores», ha afirmado.

Gracias a esta colaboración, los jugadores del Cáceres Patrimonio de la Humanidad cuentan con una atención sanitaria adaptada a las exigencias de la práctica deportiva de alto nivel. De esta forma, los profesionales del hospital se encargan de prestar asistencia al equipo ante posibles consultas, lesiones o necesidades de atención urgente, además de ofrecer cobertura sanitaria durante los partidos que dispute como local.

La rueda de prensa también ha servido como previa del próximo compromiso deportivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que recibirá este miércoles al LogroBasket Logi7 para disputar los dieciseisavos de final de la Copa España FEB.

Quirónsalud, comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud se ha consolidado en los últimos años como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de la asociación de clubes de baloncesto (acb) en todas sus competiciones, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.

Asimismo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la Copa Davis de tenis, disputadas en España, la Copa del Rey de baloncesto, el Mutua Madrid Open de tenis, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, la Hexagon Cup de pádel, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián, o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.