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La Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha protagonizado un nuevo ejemplo de excelencia médica al completar con éxito cuatro trasplantes de órganos sólidos en apenas 24 horas. Entre ellos se incluyen un trasplante de páncreas-riñón, dos retrasplantes —uno hepático y otro de páncreas— y un trasplante de hígado, todos con evolución favorable y pacientes recuperándose ya en sus domicilios.

Detrás de esta hazaña clínica hay un equipo multidisciplinar de profesionales que, con precisión, coordinación y una enorme capacidad técnica, realizó tres de las intervenciones de forma simultánea durante la madrugada y completó una cuarta doce horas después, demostrando la fortaleza de la medicina pública, la generosidad de la donación y el valor de una tecnología y unos profesionales capaces de transformar horas críticas en nuevas oportunidades de vida.

Son procedimientos que exigen un elevado nivel de engranaje, coordinación y colaboración entre los distintos profesionales de la Unidad y también de otros especialistas, incluyendo profesionales de enfermería de quirófano y de otras categorías. Han participado profesionales del Programa de Trasplantes del Hospital 12 de Octubre, junto con el Summa 112, la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Durante todo este periodo, la actividad asistencial del hospital se mantuvo plenamente operativa. Así, se continuó con normalidad la atención en consultas externas hospitalarias, tanto de pacientes trasplantados como de patología específica hepatobiliopancreática por parte de los miembros de Cirugía de Trasplante; también en la planta de hospitalización, con pacientes complejos ingresados a los que se realizaron los controles rutinarios.

Del mismo modo, se ha llevado a cabo la supervisión de los pacientes trasplantados ingresados en las unidades críticas y de soporte -UVI, Reanimación y Diálisis-, que siguieron su funcionamiento habitual.

Equipo multidisciplinar

Este tipo de intervenciones simultáneas implica la participación coordinada de profesionales de múltiples especialidades altamente capacitados, incluyendo Cirugía, Anestesia, Cuidados Intensivos, Coordinación de Trasplantes, Enfermería y otros servicios de apoyo, garantizando en todo momento la seguridad, la continuidad y la calidad asistencial.

Desde el centro hospitalario han apuntado que este nuevo «hito» refleja el alto grado de especialización de la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital 12 de Octubre y su compromiso con la excelencia clínica, así como la importancia de la donación de órganos como elemento fundamental para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos, ya que, a pesar de este éxito y de otros, muchos pacientes continúan en lista de espera de un órgano.