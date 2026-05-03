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En España, 800.000 personas padecen Alzhéimer, con 40.000 casos diagnosticados cada año, según los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Son estas cifras, y la enfermedad a la que se refieren, las que han llevado al 70% de los españoles a reconocer que teme más el deterioro cognitivo que cualquier otro signo de la edad.

Este temor, explica Cristina Sánchez, psicóloga de AFEAM (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Madrid), «puede deberse a que casi todos tenemos algún caso, más o menos cercano, de demencia». Además, añade Sánchez, en conversaciones con OKSALUD, que «al tratarse de una enfermedad neurodegenerativa, que no tiene cura y que implica una pérdida progresiva de la capacidad para tomar decisiones y mantener la independencia, es completamente comprensible reaccionar con temor ante esa posibilidad».

Trabajo diario

El cerebro es un órgano al que prácticamente es imposible acceder, cuenta Jesús Rodrigo, director ejecutivo CEO de CEAFA (Confederación Española de Alzheimer y otras demencias) a OKSALUD. Sin embargo, existen distintas opciones para contribuir a mantener una actividad cerebral adecuada como base de prevención de su deterioro. Así, además de llevar una vida sana, controlar el colesterol, la hipertensión, «no debe olvidarse el interés e importancia de actividades que estimulen la actividad intelectual y cognitiva que se producen muchas veces de manera cotidiana: leer, hacer cálculos, escribir, resolver adivinanzas o acertijos, relacionar informaciones, etc.».

Por su parte, desde AFEAM, destacan la importancia de trabajar a diario la orientación a la realidad, utilizando herramientas sencillas como escribir un diario en el que se anote la fecha cada día. Además, en las primeras etapas, «suele observarse un deterioro de la memoria de trabajo, que es la que utilizamos, por ejemplo, al deletrear palabras al revés». Es por ello, que Sánchez recomienda «practicar diariamente el deletreo inverso de palabras de cinco o más letras». Este tipo de estrategias sencillas pueden ayudar a mantener las funciones cognitivas durante más tiempo y a favorecer la autonomía de la persona.

Jaque mate

Sin embargo, además de unas pautas de vida saludables, y unos sencillos ejercicios, es necesario dejar de lado el temor al diagnóstico, y ahí es donde falla el poder político, pues si bien existen campañas de concienciación y educación sobre prevención y reducción de factores de riesgo acompañados de programas de educación y sensibilización, son normalmente «las asociaciones de familiares y pacientes, así como las sociedades profesionales, las más directamente implicadas en esta materia».

En cambio, lamentan desde AFEAM, «a nivel político parece que no existe el necesario compromiso que impulse políticas públicas eficaces en materia de alzhéimer que contemplen todo su itinerario, desde la prevención hasta el tratamiento, pasando por la investigación, la atención sociosanitaria o los cuidados al final de la vida».

En este sentido, Voices of Alzheimer’s y la Fundación VoA lanzaron una campaña para animar a los mayores de 65 años a realizarse pruebas para la detección temprana. Bajo el título, ‘Jaque mate’, el vídeo cuenta la historia de dos compañeros de ajedrez cuyo vínculo se pone a prueba a medida que el deterioro cognitivo comienza a erosionar sus recuerdos compartidos.

Desde Ceafa, explican que el momento para empezar a preocuparse y acudir a un médico llega el día en el que se olvida es algo que se ha hecho de manera automática a lo largo de los años y resulta necesario para completar una tarea. Algo tan cotidiano como hacer una paella, olvidarse de poner arroz al hacer una paella y no darse cuenta hasta el final o cuando otras personas lo advierten.