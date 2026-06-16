El Consejo General de Dentistas falla sus premios anuales

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La Asamblea General de la Organización Colegial de Dentistas de España ha fallado sus premios anuales, que se entregarán en diciembre. En esta ocasión, los galardonados han sido:

La Dra. Elena Barbería Leache, a quien se le ha otorgado el premio Santa Apolonia, la máxima distinción que concede el Consejo General de Dentistas a título individual. Este premio reconoce a los dentistas que más han destacado por sus trabajos, su dedicación, y su contribución al prestigio y desarrollo de la Odontología a lo largo de toda su trayectoria profesional.

La Dra. Barbería es Doctora en Medicina y Cirugía, en Odontología y especialista en Estomatología. Fue la primera mujer española catedrática en Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, cargo que ostentó desde 1989 a 2020. Su labor como profesora de la Universidad Complutense, su vinculación a la formación de posgrado y su papel al frente del Máster de Odontopediatría ha sido decisivo para la evolución de esta área de la Odontología. Gracias a las actividades docentes que ha desarrollado, ha contribuido a la formación de los que hoy son los profesionales más relevantes de la Odontopediatría, en España y en otros muchos países. Su aportación científica y editorial es igualmente destacable, pues es autora y coautora de diversos libros de referencia en Odontopediatría. En cuanto a su actividad clínica, trabajó en la dirección, gestión y actividad clínica odontológica privada, exclusivamente con pacientes infantiles, desde 1978 a 1993.

El Dr. Andrés Blanco Carrión ha sido elegido Dentista del Año. Doctor en Medicina y especialista en Estomatología, el Dr. Blanco Carrión es profesor titular de Medicina Oral en la Universidad de Santiago de Compostela, presidente de la Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO) y académico de la Real Academia de Ciencias Odontológicas.

Es autor de más de un centenar de trabajos y publicaciones de impacto, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como de diversos libros especializados. Merece una mención especial su papel como precursor, impulsor y colaborador destacado en la guía técnica “Formulación en Medicina Oral: Soluciones Individualizadas”, elaborada por SEMO y LASEMI y presentada recientemente en la sede del Consejo General de Dentistas. Esta obra constituye una aportación especialmente relevante, al ofrecer a los profesionales una herramienta práctica y rigurosa para abordar, desde la formulación magistral, situaciones clínicas en las que el paciente requiere soluciones terapéuticas individualizadas.

El Premio Juan José Suárez Gimeno al Fomento de la Salud Oral ha sido para la Unidad de Odontología de la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa. Este reconocimiento está dirigido a personas, instituciones o empresas que hayan destacado por su labor de mecenazgo o divulgación en cualquiera de los ámbitos de la salud oral.

Su colaboración con el Consejo General ha favorecido el desarrollo de iniciativas orientadas a la capacitación profesional, la actualización científica y la generación de conocimiento en ciencias odontológicas, reforzando al mismo tiempo los vínculos entre la sanidad militar y la profesión odontológica civil. Esta cooperación resulta especialmente valiosa porque proyecta la salud oral como una dimensión esencial de la salud general, también en entornos de alta exigencia organizativa, asistencial y operativa como los de las Fuerzas Armadas.

La periodista D.ª Rosa Roda Pérez ha sido premiada con el galardón José Navarro Cáceres de Información Sanitaria Odontoestomatológica. Actualmente es colaboradora en el programa “El último tren”, de RNE, y durante 33 años ejerció como redactora, locutora y presentadora en los servicios informativos de Onda Cero Murcia. Su dilatada y brillante trayectoria profesional está marcada por el rigor informativo, el compromiso con la verdad y una extraordinaria capacidad para acercar la realidad a los ciudadanos. A lo largo de décadas de ejercicio periodístico, se ha distinguido por la calidad de sus reportajes, su sensibilidad ante los temas sociales y su defensa de un periodismo honesto y comprometido.