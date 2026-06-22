La Asociación Española de Consumidores lanza una advertencia sobre el kéfir: muchos de los que hay en el súper mercado no son lo que parecen

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El interés por la alimentación saludable ha impulsado el consumo de alimentos fermentados en los últimos años, y uno de los productos que más protagonismo ha ganado es el kéfir. Cada vez más personas lo incorporan a su dieta por su relación con el bienestar digestivo y por su reputación como alimento beneficioso para la microbiota intestinal. Este crecimiento responde también a una tendencia más amplia hacia hábitos nutricionales considerados más naturales y hacia la recuperación de prácticas alimentarias tradicionales. Sin embargo, el aumento de la demanda ha generado una amplia oferta en supermercados y tiendas especializadas, algo que puede hacer surgir dudas sobre cómo identificar un producto de calidad.

La popularidad del kéfir no es casual. Según explica la Asociación Española de Consumidores, millones de personas han apostado por alimentos fermentados debido a su asociación con estilos de vida más saludables y procesos de elaboración menos industrializados. Al mismo tiempo, miembros de WebMD señalan que este alimento contiene microorganismos beneficiosos y nutrientes con potenciales efectos positivos sobre la salud. No obstante, no todos los productos disponibles son iguales ni todos mantienen las características que tradicionalmente han definido al auténtico kéfir. Algunos incorporan ingredientes adicionales o procesos que modifican el resultado final. Por ello, aprender a interpretar las etiquetas y conocer determinados aspectos puede diferenciar una elección acertada y otra que se aleje del producto original.

¿Qué es el kéfir y por qué se ha vuelto tan popular?

El kéfir es una bebida fermentada que tradicionalmente se elabora a partir de leche de vaca, cabra u oveja, aunque también existe una variedad basada en agua. De acuerdo con WebMD, durante el proceso de fermentación intervienen bacterias y levaduras beneficiosas que transforman el alimento y generan una composición distinta a la de la leche convencional.

«Una de las razones de su éxito es su contenido en probióticos. Estas bacterias beneficiosas participan en el equilibrio de la microbiota intestinal y pueden influir en diferentes procesos relacionados con la digestión», mencionan. Además, el kéfir aporta nutrientes como vitamina B12, calcio, vitamina K, fósforo y otros compuestos relevantes para el organismo.

También se ha convertido en una opción interesante para algunas personas con dificultades para digerir la lactosa, ya que el proceso de fermentación reduce parte de este azúcar presente en la leche.

¿Cuáles son las claves para elegir un buen kéfir?

La Asociación Española de Consumidores destaca que la etiqueta constituye una herramienta fundamental para el consumidor. Aunque actualmente no existe una regulación específica homogénea sobre este producto en España, sí hay varios elementos que ayudan a reconocer aquellos que mantienen una elaboración más cercana a la tradición.

El primer aspecto consiste en comprobar si aparecen fermentos específicos del kéfir. Cuanta más información ofrezca el fabricante sobre los microorganismos utilizados, más sencillo será valorar la calidad del producto.

También es importante verificar la presencia de levaduras. Tradicionalmente, las levaduras representan una característica diferenciadora frente a otros alimentos fermentados similares.

Otro elemento importante es la fermentación natural. Algunos fabricantes explican el proceso utilizado y detallan aspectos relacionados con la elaboración, ofreciendo una mayor transparencia sobre el producto final.

La lista de ingredientes también aporta información relevante. En general, una composición sencilla suele indicar una menor intervención industrial. Leche, fermentos y pocos ingredientes adicionales pueden ser una señal positiva. Finalmente, el origen y la calidad de la leche, así como la transparencia del fabricante sobre el proceso de producción, pueden aportar un valor adicional.

Los beneficios asociados al consumo de kéfir

Los posibles beneficios del kéfir han despertado gran interés científico. Según WebMD, algunos estudios indican que sus microorganismos pueden favorecer la salud digestiva y ayudar en determinadas alteraciones gastrointestinales.

Además, existe relación entre el consumo de kéfir y mejoras en determinados factores que están relacionados con la salud cardiovascular, como la presión arterial o ciertos niveles de grasas en sangre.

Su aporte de calcio y otros nutrientes también lo convierte en un alimento relacionado con la salud ósea. Del mismo modo, algunos microorganismos presentes en el kéfir han mostrado propiedades antibacterianas frente a determinados agentes perjudiciales. Sin embargo, los expertos recuerdan que ningún alimento funciona de forma aislada ni puede sustituir una alimentación equilibrada y hábitos saludables en general.

Elegir un buen kéfir no depende únicamente del envase o de los mensajes publicitarios. La Asociación Española de Consumidores insiste en que el mejor consejo es sencillo: optar por productos que expliquen claramente qué contienen, cómo se elaboran y qué fermentos utilizan. En un mercado cada vez más amplio, la información continúa siendo la mejor herramienta para tomar decisiones responsables y conscientes.