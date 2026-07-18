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La alimentación puede desempeñar un papel decisivo en algunos de los grandes retos sanitarios del siglo XXI, desde la prevención del deterioro cognitivo y las enfermedades crónicas hasta la promoción de un envejecimiento saludable.

En este contexto, la Dieta Mediterránea protagoniza una de las sesiones científicas más destacadas del programa XXXV Congreso de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ). Entre los aspectos analizados figura la asociación observada entre una mayor adherencia a la Dieta Mediterránea y un menor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer, según los estudios revisados en la ponencia sobre el papel de los polifenoles del aceite de oliva en la neurodegeneración.

Nutrición de precisión

La nutrición de precisión y la aplicación de la inteligencia artificial a la salud constituyen otro de los ejes científicos. La Dra. Ana Ramírez de Molina y la Dra. Lidia Daimiel Ruiz, junto al Dr. Alberto Dávalos Herrera, presentan nuevos avances en el desarrollo de estrategias nutricionales personalizadas basadas en biomarcadores, monitorización metabólica e inteligencia artificial. Entre los trabajos presentados figura un modelo capaz de identificar distintos perfiles glucémicos mediante técnicas de aprendizaje automático aplicadas a datos de monitorización continua de glucosa, así como nuevas aproximaciones para utilizar exosomas como herramientas de diagnóstico y personalización nutricional.

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria constituye otro de los ejes destacados de la jornada. En el Simposio «Seguridad alimentaria y evaluación de riesgos alimentarios para la salud», el Dr. Rafael Urrialde de Andrés revisa los procedimientos científicos utilizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para evaluar la seguridad de los aditivos alimentarios y establecer las correspondientes Ingestas Diarias Admisibles.

Por su parte, el Dr. Santiago Navas Carretero presenta los resultados del proyecto europeo SWEET, que muestran cómo la utilización de edulcorantes y potenciadores del dulzor en sustitución del azúcar puede facilitar el mantenimiento de una alimentación con menor contenido en azúcares y contribuir al control del peso corporal dentro de patrones dietéticos saludables.

Los resultados analizados también indican que no se observaron efectos adversos relevantes sobre la microbiota intestinal en las condiciones evaluadas. La sesión se completa con la intervención del Dr. Rafael Moreno Rojas, quien analiza el proceso de evaluación y autorización de nuevos alimentos en la Unión Europea y su potencial contribución a la mejora de la calidad nutricional de la dieta.

Envejecimiento saludable

Además, otro de los desafíos del envejecimiento saludable mediante un simposio moderado por el Dr. Juan Mielgo Ayuso. La Dra. Margarita Pérez Ruiz y la Dra. Raquel Pedrero Chamizo, junto con el Dr. Javier Modrego Martín, analizan cuestiones relacionadas con el envejecimiento asociado a enfermedades crónicas, el papel del ejercicio físico en la prevención de la ansiedad y la depresión y la interacción entre microbiota intestinal, actividad física y fragilidad en personas mayores. Los expertos destacan la importancia de la actividad física como herramienta esencial para preservar la salud física y mental a lo largo de la vida.