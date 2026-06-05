La alianza inesperada que podría derrotar al cáncer: bacterias y virus

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Una nueva estrategia experimental basada en la combinación de bacterias y virus ha conseguido resultados prometedores en modelos animales, logrando una reducción casi total del tamaño de los tumores y una prolongación significativa de la supervivencia.

El trabajo ha sido desarrollado por un equipo de la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos), que ha diseñado una variante modificada y no tóxica de la bacteria Salmonella para actuar como vehículo de transporte de virus terapéuticos. Estos virus, inofensivos para el ser humano, están especializados en infectar y destruir células cancerígenas, con especial atención a tumores de hígado y páncreas, dos de los tipos de cáncer con peor pronóstico.

El estudio ha sido publicado en la revista científica Cell Reports Medicine y cuenta con financiación de organismos públicos estadounidenses, entre ellos el Instituto Nacional del Cáncer, la Fundación Nacional de Ciencias y el Departamento de Defensa.

Los investigadores implicados subrayan que se trata de un avance aún en fase experimental, por lo que será necesario un largo proceso de investigación antes de poder trasladarlo a ensayos clínicos en humanos. Aun así, destacan el potencial de la estrategia. «La posibilidad de prolongar la vida de pacientes con cáncer de hígado o de páncreas es realmente esperanzadora», señala Neil Forbes, investigador principal del proyecto y profesor en la Universidad de Massachusetts Amherst.

En la misma línea, la investigadora y primera autora del estudio, Shradha Khanduja, explica que el objetivo es ir más allá de la simple reducción tumoral. «Buscamos terapias que no solo disminuyan el tamaño del cáncer, sino que ofrezcan a los pacientes tiempo de vida real y sostenido», apunta. Según añade, los resultados obtenidos en dos de los tumores más agresivos conocidos sugieren que la investigación avanza en la dirección correcta y que todavía existen mecanismos biológicos con un enorme potencial terapéutico sin explotar.

El enfoque se apoya en el uso de virus oncolíticos, una línea de investigación que estudia virus capaces de atacar selectivamente células tumorales sin dañar las sanas. Sin embargo, uno de los principales desafíos de esta estrategia es la respuesta del sistema inmunitario, que puede eliminar estos virus antes de que lleguen a actuar sobre el tumor, lo que limita su eficacia en tumores internos y no accesibles.

Este nuevo sistema intenta precisamente superar esa barrera utilizando bacterias como «vehículos» biológicos que protegen y dirigen los virus hasta el interior del tumor, abriendo así una posible vía para mejorar la eficacia de este tipo de terapias en el futuro.

Bacterias

En este sentido, los investigadores vieron una solución. Desarrollaron una nueva bacteria Salmonella modificada genéticamente, capaz de transportar el virus y depositarlo directamente en el tumor. Al medir la cantidad de bacterias presentes en los ratones, descubrieron que el tumor contenía 50 millones de veces más bacterias que el hígado o el bazo, los órganos encargados de eliminar las bacterias del organismo.

Como resultado, los ratones tratados con Salmonella portadora del virus desarrollaron tumores que representaban una cuarta parte del tamaño de los tumores de los ratones del grupo de control, y el 27% del tamaño de los tumores de los ratones tratados con un fármaco estándar para el cáncer de hígado (llamado Sorafenib). Además, vivieron hasta 65 días más que los que no recibieron el tratamiento.

Cabe destacar también que estos efectos fueron igual de intensos cuando la Salmonella portadora del virus se administró por vía intravenosa que cuando se inyectó directamente en el tumor.

Tasas altas de supervivencia

«Inyectar tratamientos directamente en tumores internos es increíblemente difícil y, a menudo, peligrosamente invasivo para los pacientes con cáncer», inciden los investigadores. «Esta terapia evita por completo ese obstáculo al utilizar una vía intravenosa (IV) estándar y sencilla, lo que permite que las bacterias modificadas genéticamente se desplacen de forma segura por el torrente sanguíneo y localicen por sí solas los tumores profundos».

Este enfoque terapéutico también resuelve los problemas relacionados con la eliminación de microtumores indetectables que conducen a la metástasis y, además, podría inducir respuestas inmunitarias que ayuden a contrarrestar la capacidad de los tumores para ocultarse del sistema inmunitario.

«Esas respuestas inmunitarias son realmente importantes, porque son las que los tumores desactivan para que el sistema inmunitario no pueda eliminar el tumor por sí mismo», explica Forbes. «Los tumores tienen que evolucionar con el tiempo para desactivar esos sistemas, así que los estamos reactivando introduciendo patógenos en el tumor».

Estas respuestas inmunitarias no solo contribuyeron a que los tumores fueran más pequeños, sino que también entrenaron al sistema inmunitario para combatir futuros tumores, lo que sugiere que esta terapia puede ayudar a prevenir la recurrencia o la metástasis.Los investigadores también confirmaron la seguridad de la terapia, medida mediante cambios satisfactorios en el peso y los marcadores inflamatorios.

Para esta fase inicial de pruebas, los investigadores estudiaron el cáncer de hígado y el de páncreas, que presentan bajas tasas de supervivencia a cinco años del 21% y el 13%, respectivamente. A continuación, tienen previsto investigar otros tipos de cáncer y utilizar diferentes virus. También buscan determinar cómo mejorar la eficacia del tratamiento para que los tumores no solo se reduzcan, sino que desaparezcan por completo.