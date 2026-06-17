Qué es Pentecostés: cuándo se celebra y qué significa

Hay celebraciones religiosas que, aunque formen parte del calendario desde hace siglos, siguen siendo relativamente desconocidas para buena parte de la población. Pentecostés es una de ellas.

Curiosamente, muchas personas participan cada año en acontecimientos vinculados a esta fecha sin ser plenamente conscientes de ello. Ocurre, por ejemplo, con quienes siguen la actualidad de la Romería del Rocío, ven imágenes de miles de peregrinos atravesando Doñana o escuchan hablar del llamado «lunes del Rocío». Detrás de todo eso está Pentecostés.

Y, sin embargo, cuando alguien pregunta qué se celebra exactamente ese día, suelen aparecer las dudas.

No es extraño. Pentecostés carece del peso mediático de la Navidad o de la visibilidad pública de la Semana Santa. No hay luces en las calles, ni vacaciones escolares asociadas a nivel nacional, ni grandes campañas comerciales. Pero dentro del cristianismo su importancia es enorme.

Qué es Pentecostés y qué celebra la Iglesia ese día

En Pentecostés se recuerda el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús. Para las personas con fe católica, representa la llegada del Espíritu Santo que Cristo prometió. Por eso existe una expresión que aparece constantemente cuando se habla de Pentecostés. Se dice que es el nacimiento de la Iglesia.

Cuando las parroquias celebran Pentecostés no están recordando únicamente un episodio del pasado. También conmemoran el origen de una comunidad religiosa que ha llegado hasta nuestros días.

Cuándo se celebra Pentecostés: por qué no tiene fecha fija

Pentecostés no suele caer en el mismo día. Hay años en los que llega a mediados de mayo. Otros se acerca a junio. A veces incluso parece moverse varias semanas respecto al año anterior. La explicación está relacionada con la Pascua. La Iglesia lo celebra exactamente cincuenta días después del Domingo de Resurrección.

De hecho, el propio nombre ayuda a entenderlo. Pentecostés procede del griego «pentekosté», que significa «quincuagésimo». Es decir, el día número cincuenta.

Por eso no existe una fecha fija que pueda marcarse permanentemente en el calendario. Cada año hay que volver a calcularla.

Origen de Pentecostés: el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles

El Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles, que estaban reunidos. Más allá de las creencias personales de cada lector, resulta interesante observar la fuerza simbólica de la narración.

El episodio tiene lugar durante una festividad judía que ya existía mucho antes del cristianismo. Esa coincidencia explica por qué ambas tradiciones comparten ciertos elementos históricos, aunque su significado religioso actual sea completamente distinto.

Lo que sí está documentado es que Pentecostés comenzó a celebrarse de forma estable desde los primeros siglos de la Iglesia.

Pentecostés 2026: fecha exacta

En 2026, el Domingo de Pentecostés se celebró el 24 de mayo. Es decir, contando 50 días desde el Domingo de Resurrección, que este año tuvo lugar el 5 de abril.

Para muchas personas fue simplemente un domingo más de primavera. Para otros creyentes fue una celebración muy significativa.

La relación entre Pentecostés y el Rocío: por qué la romería cae en estas fechas

La relación no es casual. La peregrinación de la Romería del Rocío se celebra precisamente durante el fin de semana de Pentecostés porque así lo establece una tradición que se ha mantenido durante generaciones.

Cada año ocurre el mismo fenómeno. Las hermandades comienzan a organizar sus caminos. Las carretas se preparan. Miles de peregrinos parten desde distintos puntos de Andalucía y de otras regiones españolas.

Y todo ello gira alrededor de Pentecostés, cuando la fecha cambia, cambia también el Rocío.

La dimensión espiritual convive con elementos culturales, musicales y sociales que forman parte de la identidad de numerosas comunidades.

Es festivo Pentecostés en España

La respuesta general es no. Pentecostés no forma parte de los festivos nacionales recogidos en el calendario laboral español.

Eso significa que la mayoría de las empresas, centros educativos y administraciones desarrollan su actividad con normalidad.

También conviene recordar que algunos países europeos sí mantienen el Lunes de Pentecostés como festivo oficial.

Diferencia entre Pentecostés cristiano y judío

Uno de los aspectos más interesantes de Pentecostés es que su historia comienza antes del nacimiento del cristianismo. La raíz se encuentra en una festividad judía llamada Shavuot, una antigua celebración primero asociada a la agricultura, y luego a Moisés y el monte Sinaí.

Para el judaísmo, Shavuot continúa como una celebración de carácter teológico.

Como hemos visto, en el cristianismo, Pentecostés pasó a representar la llegada del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia.

Comparten una raíz histórica común, pero no celebran lo mismo.

Entender esa diferencia ayuda a comprender mejor los orígenes del cristianismo, que nació dentro del contexto religioso judío del siglo I.

Sin el impacto mediático de otras festividades y sin la visibilidad comercial que acompaña a celebraciones más conocidas, continúa recordando un episodio que la Iglesia considera fundacional. Y mientras las campanas suenan en parroquias de todo el mundo, miles de peregrinos siguen avanzando por los caminos del Rocío, demostrando que algunas tradiciones mantienen intacta su capacidad para reunir historia, fe y memoria colectiva alrededor de una misma fecha.