Qué es la Cuaresma: origen, duración y qué se puede comer

Cada año ocurre lo mismo. Llega el Miércoles de Ceniza, empiezan a aparecer noticias sobre procesiones, vigilia, abstinencia de carne o ayuno, y mucha gente vuelve a hacerse las mismas preguntas. ¿Qué es exactamente la Cuaresma? ¿Por qué dura cuarenta días? ¿Sigue siendo obligatorio no comer carne? ¿Tiene algo que ver con la Semana Santa o son celebraciones distintas?

La cuaresma es una etapa destinada a detenerse un poco, revisar prioridades y prepararse para la celebración más importante del calendario cristiano: la Pascua. Para otros, incluso sin una práctica religiosa activa, forma parte de un patrimonio cultural profundamente ligado a la historia de España.

Lo interesante es que ambas dimensiones conviven. La religiosa y la cultural. Basta pasear por muchas ciudades españolas cuando se acerca la Semana Santa para comprobarlo.

Qué es la Cuaresma y por qué dura 40 días

La Cuaresma es un tiempo de preparación para la Semana Santa, asociada al ayuno, prácticas de penitencia y oración. En cuanto a su denominación, el número cuarenta aparece varias veces en la Biblia, los cuarenta años de los israelitas en el desierto, el diluvio que duró cuarenta días y cuarenta noches, Jesús pasó en el desierto cuarenta días, etc.

Cuándo empieza y termina la Cuaresma: el Miércoles de Ceniza y el Domingo de Ramos

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza. La ceniza recuerda la fragilidad humana y la idea de conversión interior que caracteriza este periodo. Tradicionalmente se obtiene quemando las palmas bendecidas el año anterior durante el Domingo de Ramos, algo que crea una especie de continuidad entre las distintas celebraciones del calendario cristiano.

En cuanto al fin del periodo, oficialmente concluye antes de la celebración de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo.

Origen de la Cuaresma: los 40 días de Jesús en el desierto

El origen estaría en el retiro del desierto de Jesús, tras su bautismo a cargo de Juan el Bautista. Jesús de Nazaret estuvo allí en oración y ayuno.

Ese episodio ocupa un lugar central dentro de la espiritualidad cuaresmal. Aunque las primeras comunidades cristianas tomaron estas prácticas de ayuno, durante los primeros siglos no existía una duración uniforme. Algunas comunidades observaban unos pocos días de preparación. Otras dedicaban varias semanas.

Fue con el paso del tiempo cuando se fue consolidando el modelo de cuarenta días inspirado en la experiencia de Jesús.

Qué se puede comer en Cuaresma: la tradición del ayuno y la abstinencia

Mucha gente cree que durante toda la Cuaresma está prohibido comer carne. No es así. La Iglesia católica distingue entre dos prácticas diferentes. Por un lado está el ayuno. Por otro, la abstinencia. El ayuno se fija por la Iglesia para el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Se restringe la cantidad de comida o se omite el desayuno, etc.

La abstinencia funciona de otra manera. Consiste en renunciar a determinados alimentos, concretamente la carne de animales terrestres, durante los viernes de Cuaresma.

Por qué no se come carne los viernes de Cuaresma

La elección de la carne tampoco es casual. Durante buena parte de la historia europea, la carne fue considerada un alimento vinculado a la celebración, la abundancia y cierto nivel de bienestar económico. Renunciar a ella suponía realizar un pequeño sacrificio visible dentro de la vida cotidiana.

Hoy puede parecer algo menor, especialmente en sociedades con una enorme variedad de alimentos disponibles. Sin embargo, durante siglos tuvo un significado bastante más relevante.

Cómo se celebra la Cuaresma en España: tradiciones y costumbres

Hablar de la Cuaresma en España significa hablar de realidades muy diferentes. No se vive igual en Sevilla que en Zamora. Tampoco en una gran ciudad que en un pequeño municipio donde las tradiciones han pasado de abuelos a nietos durante generaciones.

Aun así, existen algunos elementos comunes. Desde que llega el Miércoles de Ceniza comienza una especie de cuenta atrás hacia la Semana Santa.

Las bandas ensayan durante semanas. Los templos organizan cultos especiales y vía crucis.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado. Las torrijas son probablemente el ejemplo más popular. No vienen solas. Pestiños, leche frita, rosquillas, flores manchegas, bartolillos o buñuelos aparecen cada año en escaparates y obradores de toda España.

La Cuaresma y la Semana Santa: relación y diferencias

Es frecuente utilizar ambos conceptos casi como si fueran sinónimos. Sin embargo, no significan exactamente lo mismo. La relación entre ellos es muy estrecha, pero cumplen funciones distintas dentro del calendario cristiano.

La Cuaresma es preparación. La Semana Santa es celebración y conmemoración.

La Cuaresma suele ser más silenciosa, menos visible. Quizá por eso pasa más desapercibida para quienes observan estas celebraciones desde fuera. Sin embargo, sigue siendo la base sobre la que se construye todo lo que viene después.

Sin ese tiempo previo de preparación, la Semana Santa perdería buena parte de su sentido dentro de la tradición cristiana. Ambas forman parte de una misma historia, aunque cada una tenga su propia identidad.