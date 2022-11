Javier Cárdenas le ha dado un antológico repaso a la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que acusara a los jueces de prevaricar. «Están incumpliendo la ley por machismo», ha señalado con contundencia en el programa Levántate OK.

«Nada más escucharla se ve que no coge ni aire, porque se aprende las cosas como un papagayo, porque hablando rápido parece como que esté muy ofendida, pero no Irene Montero, deberías estar ofendida contigo misma, porque lo que hiciste fue una vergüenza y lo peor es quien te lo permitió. Aasesores del gobierno tenían informes jurídicos que ya advertían que esto iba a pasar, pero como tú te crees la más lista de España, que por cierto aún no sabemos con quien has empatado para que tú te creas eso. ¿Y qué pasa en Podemos? Lo de siempre, la culpa es siempre de los demás», señala Javier Cárdenas al respecto.

Recordemos que la ministra de Igualdad, Irene Montero, se niega a asumir responsabilidades por haber impulsado la conocida ley del sólo sí es sí, que está permitiendo que se reduzcan condenas a agresores sexuales. Es más, ha acusado a los jueces de prevaricar al, en su opinión, aplicar «forma defectuosa» esta nueva normativa. «El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley», ha asegurado Montero.

También ha acusado a los magistrados de «desproteger a las mujeres» por «no cumplir con la leyes feministas». «Nos preocupa, por supuesto, que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas, porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores y puede desproteger a las mujeres», ha señalado Irene Montero. «Pero confíamos en que no va a ocurrir así, que más bien al contrario, se va a cumplir con lo que ha querido el Ejecutivo y el Legislativo, y que lo que vamos a hacer en cumplimiento con el mandato del movimiento feminista es mejorar cada vez más la capacidad de las instituciones de garantizar todos los derechos para todas las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales», ha resaltado la ministra de Igualdad.

Los jueces ya alertaron al Ministerio de Igualdad de que la ley conocida como del sólo sí es sí iba a acarrear rebajas de penas a abusadores y violadores, como ha comenzado a suceder. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en febrero de 2021, en su informe preceptivo sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, que provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior.