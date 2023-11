En este espacio de Levántate OK, Javier Cárdenas ha asegurado que «la única forma de que Europa impida este golpe de Estado por parte de Pedro Sánchez y Junts es una huelga general indefinida, algo que seguro hará reaccionar a Europa, haciendo que gire la cabeza hacia España y que vea como una decisión que debería de ser del pueblo, la toma Pedro Sánchez y los independentistas en sus propios beneficios, haciendo que ya no seamos todos iguales ante la ley, que haya ciudadanos de segunda y que el resto de españoles paguemos el dinero que Pedro Sánchez les perdona y les da».

Según se plantea en el espacio de Javier Cárdeas, el PSOE y Junts han cerrado el acuerdo que le otorgará la amnistía a los golpistas del procés, un referéndum de autodeterminación o el lawfare, entre otras cesiones.

Una noticia que ha provocado la movilización ciudadana por toda España, y ha causado revuelo a nivel internacional. Algunos medios de comunicación muy importantes a nivel mundial publicaban en sus páginas las cesiones de Sánchez a los separatistas. Es el caso del New York Times, que titulaba la noticia del acuerdo entre PSOE y Junts como Deal Granting Amnesty to Separatists Sets Off Turmoil in Spain (El acuerdo que concede la amnistía a los separatistas provoca agitación en España, en español).

En el espacio se aborda que el artículo publicado por New York Times no sólo da cuenta de lo sucedido en España, sino que han dejado al desnudo al presidente en funciones Pedro Sánchez criticando su doble moral, ya que, como le recuerdan en la información, siempre había negado la concesión de la amnistía a los golpistas. El pacto de investidura entre PSOE y Junts per Cataluya incluye también un breve, pero contundente paquete económico que abarca desde la cesión del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña y, durante la legislatura, renegociar el sistema de financiación y un plan para recuperar las empresas fugadas.

Durante el espacio se aborda que ha habido una avalancha de múltiples sectores del Estado con pronunciamientos en contra de la ley de amnistía pactada por el PSOE y Junts a raíz de supuestos casos de lawfare o guerra sucia judicial. De jueces a fiscales, pasando por abogados, procuradores, auditores, inspectores de Hacienda, inspectores de la Seguridad Social, criminólogos, diplomáticos, etc. Las últimas horas se han convertido en un incesante goteo de declaraciones institucionales contra el último movimiento de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Desde el Consejo General del Poder Judicial hasta la Asociación de Fiscales, entre muchos otros, se han pronunciado contra la amnistía.