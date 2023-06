Este viernes Javier Cárdenas en Levántate OK señala que «si Otegi va al debate de TVE, Pedro Sánchez saldría muy erosionado y claro, no le invitan para que eso no ocurra». Un comentario que se produce después de que RTVE haya anunciado que acogerá el debate presidencial nacional el 19 de julio, con Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar).

En concreto, esos tres partidos (PSOE, Vox y Sumar) han acordado celebrar el debate de candidatos a la Presidencia del Gobierno el 19 de julio, día anteriormente citada, a las 22:00 horas en Prado del Rey. Los partidos volverán a reunirse con los responsables de RTVE el lunes 3 de julio.

Fuentes del partido han asegurado que Alberto Núñez Feijóo ha reiterado su disposición a asistir a un debate a siete con candidatos de los partidos nacionales (PP, PSOE, Vox y Sumar) así como con aquellos en los que ha residido la «gobernabilidad del Estado» durante los últimos cinco años (ERC, PNV y Bildu), según ha indicado el PP.

El Partido Popular ha asegurado que «no participará en los debates a cuatro planteados por los medios de comunicación por entender que son modelos incompletos y carecen de interés».