Javier Cárdenas te explica dónde van casi 500 millones de euros de dinero público, de todos nosotros y que Sánchez reparte a otros países, teniendo nosotros una crisis en nuestro país y una necesidad crítica de ese dinero. Según el Banco de España, Pedro Sánchez deja la mayor deuda pública de la historia, tras elevarla el doble que la eurozona, pero eso no le ha impedido en el último consejo de ministros, repartir cerca de 500 millones de euros a organizaciones extranjeras. Se tiene que estar buscando el empleo de futuro por si le sale mal lo del domingo, porque no es normal. Javier Cárdenas dice: «No me voy a callar y lo voy a decir claramente y es lo que creo yo, no estoy diciendo que lo haga Pedro Sánchez, es lo que yo creo, porque lo han hecho otros en su posición, regala dinero a países como Venezuela y Cuba porque luego en esos países, hay una cuenta que en esos países no llevan nombre, tan sólo un número, con X millones de euros para este señor y aún así se han ahorrado muchos millones de euros, un buen negocio y no estoy diciendo que sea así, es lo que yo pienso».