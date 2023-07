No tienes vergüenza Mertxe Aizpurua, no tienes vergüenza, dice Javier Cárdenas. Y es que ha dicho literalmente que le parece indigno, que se use el lema «que te vote Txapote» para ir contra el Gobierno y ha defendido que es una cuestión de respeto a las víctimas, ella, dice que respeta a las víctimas, la de EH Bildu, los de ETA, no tienes vergüenza.

Por otro lado, en el programa de Javier Cárdenas se hacen eco de la publicación de OKDIARIO en el que Bildu y Rufián hacen campaña por Sánchez, aunque parezca que quieran apartarse de los errores de él. EH Bildu y ERC han organizado este lunes en Durango (Vizcaya) un mitin conjunto para unir fuerzas de cara al 23J. Un acto en el que han participado Arnaldo Otegi, Gabriel Rufián y Oriol Junqueras, y en el que han recordado al PSOE sus pactos «semana tras semana» con ambas formaciones.

«El PSOE se ha visto obligado a negociar semana tras semana con el independentismo de izquierdas vasco y catalán. Y desde nuestro punto de vista es bueno. Es bueno mejorar la agenda legislativa del Gobierno», ha asegurado en el acto el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. «Nosotros ni queremos ni podemos cambiar al PSOE, nosotros no somos responsables de las decisiones del PSOE, sino de algunas de sus buenas rectificaciones, y quien quiera más rectificaciones, que nos vote», ha ironizado Rufián haciendo referencia a las ya célebres palabras de Sánchez alegando que él «no miente», sino «rectifica».

Por su parte, Otegi ha centrado su discurso en la «amenaza de la ultraderecha», en el PP y en Vox, que tiene un programa «altamente reaccionario». EH Bildu lo tiene claro: volverá a apoyar un Gobierno liderado por Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23J para seguir siendo uno de sus socios preferentes en el Congreso. Lo que venía insinuando sutilmente el líder de los abertzales, Arnaldo Otegi, lo ha verbalizado de forma clara el portavoz de Bildu, Unai Urruzuno: «Si el menú del día es Feijóo o Sánchez, no tenemos ninguna duda de que apostaremos por un Gobierno de Sánchez».

Un apoyo que puede resultar un lastre electoral para el PSOE, que trata de sacudirse antes de las generales del fantasma de sus pactos con Bildu y de una campaña del 28M marcada por 44 candidatos con pasado etarra. Los de Otegi ya confirman sin contemplaciones que, si Sánchez les vuelve a necesitar para gobernar, no pondrán reparos a que siga otros cuatro años más en Moncloa. «Evidentemente, a EH Bildu le conviene que Sánchez siga en la Moncloa y no Feijóo», admitió el portavoz de la formación en una entrevista en Radio Euskadi. Lo hacía después de días en los que Bildu venía admitiendo, veladamente, que su apuesta para después de las generales era conformar un «frente amplio» de izquierdas.