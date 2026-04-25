La sublimación de la ignominia y de la lacerante corrupción de un primer ministro europeo

Es de no poder creer lo que ocurre cada semana en España. Simplemente una democracia que de ello ya sólo tiene la fachada, pero dentro, su tejado, paredes y cimientos están totalmente colapsados y con amenaza cierta de ruina y donde los arquitectos que podamos mandar a comprobar la situación no sólo entran con casco y máximas protecciones, sino que no se atreven a pisar un sólo tablón de cualquier piso, por derrumbe muy probable.

Ésta es la auténtica verdad. El arquitecto en este caso, el comisario de Justicia de la UE Michael McGrath, que nos ha visitado lunes y martes. Si no le han llevado a visitar otro edificio, y lo han hecho al de España, habrá tenido que comprobar no sólo lo sucia y agrietada que está realmente ya la fachada, aunque hayan querido limpiarla de urgencia, sino que la estructura esencial del edificio, que es el cumplimiento del Estado de Derecho, está horadado y absolutamente atacado, habiendo sido vilipendiado y seguir siéndolo, en especial el Poder Judicial y además el Legislativo, a su vez, anulado.

La Constitución atacada frontalmente hasta en 41 cuestiones capitales, que ya denuncié formalmente en el Parlamento Europeo, en nombre de 31 asociaciones de la sociedad civil de toda España, dejando constancia documental de ello. Los contrapoderes del Estado secuestrados, la prensa libre perseguida y la búsqueda de votos para mantener la silla sustentada en una ley de amnistía corrupta y fraudulenta otorgada a golpistas y prófugos de la Justicia, así como la compra de otros votos ensangrentados pero también necesarios al partido cuyo jefe es un terrorista. Asímismo, todo esto denunciado en el Parlamento Europeo, en su comisión de peticiones.

El comisario de Justicia habrá podido comprobar que el edificio democrático en España está en fase de derrumbe y todo colapsado para poder impedir siquiera la mínima reparación, dado que el titular de la llave de entrada no está dispuesto a que nadie lo repare. Prefiere el derrumbe total del edificio llamado España que dejar que la lógica impere y el sentido común democrático se imponga. Por si faltaba algo, busca desesperadamente más votos complementarios en los inmigrantes ilegales, dándole igual si también legaliza bandidos hoy en las cárceles.

El comisario europeo habrá podido comprobar en Madrid que el primer ministro español está rebosando de corrupción y que horas antes de su llegada a Madrid la mujer del primer ministro español ha sido procesada por cuatro delitos, como también ha reflejado la prensa internacional. Habrá comprobado que no dimite de inmediato y, además, lanza a sus ministros a atacar frontalmente al juez y a la independencia judicial en flagrante golpe pleno al Estado de Derecho, al rule of law de Europa.

El comisario europeo habrá podido comprobar en sus horas en España la ignominia de un gobierno que miente en su plena responsabilidad en el siniestro del ferrocarril en Adamuz, atacando a las familias de tantos muertos en la tragedia, pues son los gobernantes plenamente responsables de la falta consciente de mantenimiento de las vías, mientras se roba en el departamento responsable y se colocan prostitutas con dinero de los españoles. Pero también habrá podido escuchar en directo lo que ocurre en el Tribunal Supremo con un ministro y persona de máxima confianza del primer ministro, enjuiciado, pero como hay toda una organización criminal, también se están conociendo barbaridades que no se enjuician ahora –las mascarillas–, como es el evidente conflicto de intereses con la aprobación del rescate de Air Europa al no inhibirse el primer ministro español en la aprobación de ese rescate ante la relación demostrada de su esposa con esa compañía aérea.

Basta que haya vuelto a Bruselas, cuando acaba de saltar la noticia en vídeo que estamos viendo todos los españoles, del pucherazo que encabezó el hoy jefe de Gobierno de España en las primarias de su partido, de 2016, destrozando las normas de su partido y colocando urnas a escondidas para tratar de ganar antidemocráticamente esa elección. Igual metodología que la que durante estos años lleva a cabo: atacar frontalmente el Estado de Derecho y a la Constitución, corromperlo todo y estar al frente de la mayor organización corrupta y delictiva jamás conocida, sea por acción, por omisión o de las dos maneras. Mientras, el miércoles en el Congreso se refirió a Cataluña y a España como «dos países». ¿Es todo esto algo de quien está fuera de sí?

Europa no puede admitir este ejemplo nefasto. Ya no es solo tener la obligación de defender la democracia que un primer ministro europeo secuestra y ataca frontalmente… sino que tiene la absoluta obligación de denunciar a quien hay que hacerlo forzosamente por ser un auténtico peligro para Europa, por encabezar el mayor desprestigio para Europa y porque hay que defender la dignidad de todos los ciudadanos europeos que a diario mancilla con sus artes más oscuras alguien que es un indigno y que se inspira en la peor escuela proxeneta y sus métodos. Europa no puede admitir un segundo más esta sublimación de la ignominia y de la depravación.