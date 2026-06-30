Las prioridades de Sánchez (del nuevo Romancero español)

Esta vez escribo en verso, mi columna del digital. A ver si así me escuchan, en la Moncloa y en Ferraz. Trincados Koldo y Ábalos y en toriles el faro moral, dicen que no es justo que duerman en Soto del Real, y que los jueces hacen lawfare ¡Cómo van ellos a robar! Y si te pillan las joyas, ni perdón, ni excusas, ni ná, Sánchez sólo nos dice, ojo, ¡pónganse protección solar!

Y enredan y despistan, con lo de la prioridad nacional. ¡España para los españoles!, ¡que las ayudas paren ya! Asumen los populares, lo que defiende Abascal. Y enfrente claman ¡vade retro!, ¡esa norma es inmoral! Eso dicen por la izquierda y, además, que no es legal.

Permitan que les pregunte, por si me pueden contestar. Pues no entiendo su queja, viniendo de ustedes, además. Porque ¿Qué es la Política? sino preferir y ponderar, asignar a algo recursos, y en otras cosas descontar. Perseguir unas metas, y otras ya se verá. Todo Gobierno lo hace, desde que se levanta hasta la madrugá.

Como nuestro Pedro Sánchez, en español y en catalán. Prioridad financiera, ordinalidad, lo llaman ya. ¡Si me votas los decretos, a ti te daré el cupo y más! Y a costa del maño, o del de Ciudad Real, para el indepe va el dineral. También prioridad etarra, en las cárceles a celebrar, siendo sus presos los menos, más permisos se les dan. Igual que indultos y amnistía, lo que me pidan mis socios, que no me van a abandonar. ¿No es eso preferencia?, ¿es eso la justa igualdad?, que venga Pumpido y lo vea, aunque ya sabemos lo que dirá.

Y también en subvenciones, ejemplos hay para dar: incremento a sindicatos, y la ELA tuvo que esperar. Y en el empleo público, con profundo amor fraternal, primero va el hermano, que no sabe su oficina encontrar, o Jessica en Tragsatec, que para eso era protésico-dental. Tristemente en Adamuz vimos otro ejemplo con penar, prefieren cortar cintas, que mantener o renovar.

Desde que el sanchismo llegó, lo dijeron con claridad: todos al 8M, que del COVID solo uno o dos casos habrá. Lo primero su matraca, antes que la salud y bienestar. Y esto que aquí les digo, en la tele no lo verán. Allí 32 millones, para a Broncano renovar, mientras por algo menos, Barbacid se queda sin investigar. Esta es la triste historia de la España del tracatrá, de cómo nos gobierna desde el falcon un truhan, te suben tasas e impuestos, y reparten sobres en Ferraz.

Y al votante Sánchez le dice: tú también has de priorizar, como dejes de votarme, la derecha gobernará. Y le basta ese mantra, para a su grey asustar. Conmigo que no cuenten, señores de Ferraz. Yo también tengo claro mi voto y mi prioridad: que España a Sánchez sobreviva, aunque eso a él le dé igual. Y disculpen mis lectores, que esto se acaba ya, si en los octosílabos conté de menos o más, o si la rima en asonante no siguió el compás. Lo importante es que lo que les cuento… es la triste realidad.