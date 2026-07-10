El ‘malo’ es Feijóo por denunciar fraude en las bajas, pero el Gobierno contrata espías

La izquierda ha tratado de desvirtuar las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral para tratar de dibujarle como un insensible cercenador de derechos, pero como se coge antes a un mentiroso que a un cojo, la información que hoy publica OKDIARIO sirve para dejar en evidencia la hipócrita salida en tromba del PSOE. Y es que el Gobierno ha gastado casi diez millones de euros desde 2019 en contratar los servicios de detectives para seguir los pasos de trabajadores en situación de baja laboral sospechosos de estar cometiendo fraude. Algo que, en teoría, deberían hacer los inspectores y subinspectores de Trabajo, pero que no pueden por falta de recursos.

O sea, que a Feijóo le montan la mundial por denunciar el fraude y resulta que el Gobierno, por la puerta de atrás, persigue el fraude contratando espías: gente encargada de seguir los pasos de los falsos trabajadores enfermos, que no deben ser pocos a tenor de la cuantía de los contratos.

Esta práctica es recurrente y se lleva a cabo cada año, especialmente por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. De modo que acusan a Feijóo de falta de sensibilidad y, al tiempo, contratan los servicios de detectives para perseguir a los sospechosos de estar simulando su enfermedad. Prueba evidente, en todo caso, de que el Gobierno sabe que en materia de bajas laborales hay un número nada desdeñable de jetas.

Lo que no quiere decir que haya que sospechar de todos —sería un disparate—, sino subrayar que en España existen unos niveles de fraude que urge combatir, porque las estadísticas no engañan. Feijóo tiene razón y el Gobierno sabe que Feijóo tiene razón, pero mientras contrata espías para perseguir a los trabajadores que fingen estar enfermos, sale a decir a voz en grito que el líder del PP, por decir la verdad, va contra los derechos de los trabajadores.