Eduardo Inda no ha dejado pasar la oportunidad de responder a Javier Ruiz tras el audio publicado este lunes por OKDIARIO que desmiente al presentador de Mañaneros. El director de este periódico ha sido contundente: «Javierito, hoy ha quedado demostrado que el bulero, el cloaquero y el amiguito de Villarejo eres tú».

Inda ha recordado que en menos de 24 horas desde que Ruiz negara en directo ante las cámaras de TVE haber tenido ningún tipo de relación con el ex comisario, OKDIARIO publicaba la grabación que le dejaba retratado. «Se coge antes a un Javierito Ruiz que a un cojo», ha sentenciado el director de este periódico.

«Ayer mentiste cuando dijiste que no conocías al malo malísimo del imputado comisario Villarejo. Él te lo dijo en directo y tú lo negaste. No lo conozco de nada, no lo he visto en mi vida. No somos amigos. Y resulta que publicamos un audio en el que haces tiqui-taca, haces manitas con el comisario Villarejo».

El director de OKDIARIO ha subrayado las consecuencias que este episodio debería tener en cualquier país con estándares democráticos mínimos. «En un país normal, Javierito, esto te costaría el puesto. Trabajar en una televisión pública que pagamos todos los contribuyentes y mentir de forma tan cantosa, tan obvia, tan desvergonzada, te costaría el puesto. Te echarían hoy mismo».

Sin embargo, Inda ha señalado que España no reúne esas condiciones: «Esto no es una democracia de calidad, no es un país serio. Esto es una autocracia. Y en las autocracias, los celadores del poder siempre están a buen recaudo, son eternos, son intocables, siempre y cuando mientan a favor del poder».

Inda ha concluido con una sentencia directa al presentador de TVE: «Has quedado retratado más que nunca. Ha quedado demostrado que la cloaca eras y eres tú».