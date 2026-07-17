La convergencia matemática y la dimisión de Sánchez

El concepto de equifinalidad, utilizado en la teoría de sistemas, define la posibilidad de llegar a las mismas consecuencias partiendo de situaciones diferentes y recorriendo también caminos distintos. Se asemeja a los términos matemáticos de equivalencia o convergencia, que se refieren a esas situaciones o fenómenos en los que problemas diferentes tienen exactamente el mismo resultado.

Vamos a poner un posible ejemplo práctico de dichos fenómenos, filosóficos o matemáticos, a partir de diferentes hechos acontecidos durante esta semana.

Martes. La Audiencia Provincial de Badajoz condena a David Sánchez por prevaricación a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público. La sentencia considera acreditada la situación de nepotismo y enchufismo al haberse creado y adaptado a su medida la plaza de funcionario en la Diputación de Badajoz; condenando también a otros dirigentes de dicho organismo, y en especial a su presidente, para quien la pena de inhabilitación se eleva a 18 años.

El nombre de Pedro Sánchez aparece al menos seis veces en la sentencia, que señala que se quiso beneficiar a David Sánchez «por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón». En virtud de esos condicionantes, reconocidos expresamente por la sentencia, se espera que el presidente del Gobierno presente en las próximas horas su dimisión irrevocable.

Miércoles. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declaró en la Audiencia Nacional ante el magistrado Santiago Ferraz. La dirigente socialista ratificó la existencia de varios encuentros con Leire Díez, imputada por casi una decena de delitos relacionados con la creación y actuación de las cloacas. La muy creíble, y más probable que posible, imputación del PSOE se sustancia en el impulso de dichas actuaciones y en su financiación, que, según señalan los informes de la Guardia Civil conocidos el día anterior, se realizó de forma irregular desde el partido a través de sociedades interpuestas.

Los indicios señalados, que la presidenta Narbona no ha podido desmentir, unidos a la propia imputación de la gerente, apuntan a que el PSOE amparó, articuló y financió la trama. Su secretario general no ha podido obviar su responsabilidad; en primer lugar, porque es el máximo dirigente del partido que ha protagonizado estos turbios, y muy posiblemente delictivos, tejemanejes, y, en segundo lugar, porque los mismos estaban destinados a protegerle a él, a su Gobierno y a su entorno personal y familiar. En consecuencia, se espera que en las próximas horas comunique a los órganos del partido su renuncia a la Secretaría General y su indisposición a volver a ocuparla.

Jueves. La Audiencia Provincial de Madrid emite un auto en el que revisa el final de la instrucción del proceso contra Begoña Gómez y resuelve los recursos presentados por su defensa. Ese órgano judicial ha decidido que la encausada sea juzgada ante un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y de malversación, en el que queda subsumido el posible delito de apropiación indebida. La Audiencia no considera que se den las condiciones de tipicidad para mantener el delito de corrupción en los negocios y, así mismo, retira las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado. Lo que sí especifica el auto, que ha sido adoptado de forma unánime por los cinco magistrados, es que Begoña Gómez «logró su influjo desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno». Difícilmente puede entonces esquivar Sánchez su responsabilidad política y seguir esgrimiendo la persecución de los jueces para dilatar su renuncia a la Presidencia del Gobierno.

Viernes. Con la declaración en la Audiencia Nacional de la imputada directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se completan las del DAO, teniente general Manuel Llamas, y las del número dos de la Fiscalía, Diego Villafañe. La confirmación de las reuniones de los fontaneros de las cloacas con tan altas instituciones del Estado, y las actuaciones que se derivaron de dichas reuniones (instrucciones, expedientes, boicots…), evidencian que, desde el ámbito del Gobierno, o directamente desde su Presidencia, se dieron las oportunas indicaciones para que se colaborara con la trama. Ante esta incontestable realidad la caída del Gobierno se considera inminente.

La conocida como Conjetura de Collatz plantea que, partiendo de cualquier número entero positivo y aplicándole repetidamente una regla sencilla (si es par, dividir entre 2 y si es impar, multiplicar por 3 y sumar 1), siempre se termina llegando al número 1. Y desde el 1 se entra en el bucle 1 > 4 > 2 > 1, para volver siempre al 1, es decir, ¡al uno en terminología sanchista para nuestro ejemplo!

Se espera que hoy mismo Pedro Sánchez solicite una reunión con el Rey Felipe VI y le anuncie, esta vez sí, su intención de convocar elecciones y dimitir. ¿O es que quiere ir también en contra de las matemáticas?