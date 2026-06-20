¿Confiar en ZP? ¡Se han vuelto locos!

Llegó al poder cuando unas bombas estallaron en los trenes en 2004 a tres días de las elecciones que le auparon. Acto seguido, pactó con los separatistas republicanos, removió las fosas todavía calientes, enfrentó a los españoles, liquidó el milagro de la Transición, se ciscó en el espíritu constitucional, envalentonó a los separatistas, dejó la caja pública como un solar, prometió por sus muertos no impulsar los recortes sociales y fueron los mayores de la democracia; colocó a sus amiguetes (la mayor parte incompetentes) en puestos claves de la nación y, posteriormente, ha sido el máximo defensor del otro liquidador de la democracia liberal en España.

Éste es el personaje que se quedó con los millonarios regalos de Estado sin devolver al Patrimonio Nacional y cometiendo delito fiscal (me da igual si está prescrito, un delito fiscal es un delito fiscal) y, lo que es más importante, desafiando su propio código ético de 2005 que impuso al resto del gobierno cuando fue presidente. Dos años después, siendo presidente, se quedó con más de un millón de euros en joyas que tendrían que haber ido a las arcas del Patrimonio Nacional. ¿Se ha visto cara más dura por estos lares que este siniestro personaje, que llegó al poder de carambola, sin haber dado antes palo al agua (salvo conspirar internamente en el PSOE/UGT)? Está tan desquiciado que se considera a sí mismo una luminaria universal de honestidad y decencia.

Pues bien, este sujeto millonario gracias a la política, de paso también sus hijas y posiblemente su esposa, gracias a la más que presunta corrupción y enjuagues con regímenes genocidas venezolano y chino e, incluso, Arabia Saudí, cuyo rey parece que le cubrió de zafiros, diamantes y oro.

«Su declaración, ha dicho el probo juez Calama, no desvirtúa los indicios de criminalidad…» Punto. Otra cosa es que, en aras de la suprema prudencia y racionalidad, el instructor no haya decidido mandarle a prisión o la retirada de pasaportes porque este sujeto sí tiene dos: el normal y el diplomático. Incluso se le ha permitido no hacer el paseíllo al entrar en la Audiencia Nacional.

Ha sido ZP y nadie más el que ha metido a sus hijas y a su secretaria de confianza, Gertrudis, en ese mar de fango y miseria. ¿Pretende que confiemos en él? Además de un presunto corrupto, es un ser completamente desquiciado.

P.D. Después de todo lo visto, resulta indignante para el contribuyente comprobar que todavía le siguen pagando gran parte de su vida; coche oficial, coche, sueldazo, despacho, secretaria, etc… A un presunto y grandioso corrupto. ¿Esta democracia no tiene mecanismos para impedir que un presunto delincuente siga descojonándose de los ciudadanos?