Si a tu mano derecha lo sentencian por corrupción a la mayor condena que ha caído sobre un ministro en toda la democracia, bebe agua y ponte crema. Si a tu mujer le retiran los pasaportes ante el riesgo de que huya del país para evitar las consecuencias del juicio por corrupción al que va a ser sometida, bebe agua y ponte crema. Si tu hermano está esperando la sentencia del juicio al que se le ha sometido por corrupción, bebe agua y ponte crema. Si al que pusiste para sustituir a tu primer mano derecha lo han metido también en la cárcel por corrupción, bebe agua y ponte crema. Si la justicia investiga las cloacas de tu partido y su financiación ilegal, bebe agua y ponte crema. Si a tu promotor, Zapatero, se le han encontrado en una caja fuerte joyas millonarias sin declarar, bebe agua y ponte crema.

Beber agua y ponerte crema es la solución ideal para todos tus problemas. Ya sabemos que es un mito eso que escribió Plinio el Viejo hace casi 2.000 años, de que «los avestruces imaginan que cuando han escondido su cabeza y su cuello dentro de un arbusto, todo su cuerpo está oculto», y que, en realidad, los avestruces corren a más de 70 km/h ante el menor peligro. Es mejor comparar a Pedro Sánchez con los niños pequeños, que se tapan la cara con las dos manos cuando tienen miedo, creyendo que así nadie los ve. Eso fue lo que hizo el presidente del Gobierno el día en el que el Tribunal Supremo condenó a 24 años de prisión al que fuera su mano derecha en el PSOE y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por las mordidas en las compras de mascarillas durante los peores meses de la pandemia de Covid-19. Sánchez se escondió detrás de un vídeo en TikTok en el que nos da consejos sobre el calor: «Bebe agua y ponte crema».

Como si no pasara nada. Toda la prensa nacional e internacional destacando la noticia como un cañonazo en la línea de flotación de su Gobierno, mientras Sánchez nos advierte para que estemos preparados para la que se avecina, que no tiene nada que ver con la corrupción que lo tiene a él enfangado hasta las cejas, sino que no es otra cosa que una tremenda ola de calor. Le Monde recuerda que Ábalos fue clave en el ascenso de Pedro Sánchez al liderazgo del partido. The Guardian titula que el condenado fue mano derecha de Sánchez. The Times sugiere que este escándalo podría derrocar al Gobierno socialista. Bloomberg dice que la condena desgasta al Gobierno. El Corriere della Sera lo relaciona con el caso Begoña. Mientras, Pedro Sánchez lo único que tiene que decir al respecto es: «Bebe agua y ponte crema».

Un poco antes de subir un vídeo tan interesante a sus redes sociales, el presidente del Gobierno había clausurado el acto España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación, en el Teatro Real de Madrid, rodeado de 11 de sus ministros. Allí, igual que el mito del avestruz o el niño chico que cree que se esconde detrás de sus manos, Pedro Sánchez puso a su Gobierno como modelo de lucha contra la corrupción y presumió de que «los fondos Covid se usaron bien», el mismo día que se hacía pública la sentencia por corrupción precisamente en la compra de mascarillas para la pandemia. Bebe agua y ponte crema es todo lo que tiene que decir el yerno del proxeneta de las saunas gay y los prostíbulos, seguro de que ni los filoetarras de Bildu, ni los recogenueces del PNV, ni los golpistas de ERC y de Junts, ni ninguna de las minorías de extrema izquierda antisistema en las que se sostiene, le van a dejar caer mientras sigan viendo oportunidades de sacarle alguna medida más con la que destruir a España. Pedro Sánchez ha cruzado todos los límites de la desvergüenza, así que no es de extrañar que beba agua y se ponga crema mientras le sigan cayendo las condenas.