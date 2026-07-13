Ainhoa se gradúa en Psicología y su padre en hipocresía

No hace falta perderse en grandes disquisiciones para concluir que el presidente del Gobierno es un hipócrita. Alguien que calificó a las universidades privadas de «chiringuitos educativos» que carecen de rigor académico y priorizan el lucro por encima de la calidad y, al tiempo, lleva a sus hijas a elitistas universidades en el extranjero es, como poco, un cínico.

Mientras su Gobierno arremetía contra los centros universitarios privados y el mismísimo Sánchez los tachaba de «máquinas expendedoras de títulos», su hija mayor estudiaba en una elitista universidad que, si bien pública, tiene un altísimo coste. Ainhoa Sánchez Gómez, la primogénita, se ha graduado en Neurociencia y Psicología por la Universidad de Bristol en una solemne ceremonia celebrada en el Gran Salón del Wills Memorial Building, el edificio más emblemático de la ciudad británica. El coste anual, entre matrícula y gastos de manutención y material académico, ronda los 60.000 euros anuales, que multiplicados por los tres años de duración del grado, dan un resultado de 180.000 euros, una cantidad al alcance de muy pocos bolsillos.

Por supuesto, de la hipocresía del padre no es culpable su hija, que se ha graduado con éxito y que merece el mayor de los respetos y la felicitación por haber superado todas las exigencias académicas. Tiene, eso sí, la suerte de que sus padres han podido pagar el alto coste de sus estudios. Lo que merece un serio reproche no es que Pedro Sánchez y Begoña Gómez lleven a sus hijas a elitistas universidades, que están en su perfecto derecho, sino que Pedro Sánchez y otros miembros de su Gobierno hayan cargado en términos absolutamente despectivos contra las universidades privadas, llegándolas a calificar de «chiringuitos» y «máquinas expendedoras de títulos». Eso es lo que resulta inaceptable: la doble moral, la impúdica hipocresía de un presidente del Gobierno que ha hecho con la educación universitaria electoralismo barato. Lo caro, claro, es estudiar en la Universidad de Bristol.