Adiós a la sombrilla de siempre: este parasol excéntrico cambiará tu terraza por 69 €

Tu terraza te pide a gritos que jubiles ya esa antigua sombrilla que usas para darte sombra cuando te sientas en ella. ¿Por qué no dar el salto a algo más completo, grande y elegante? El Parasol excéntrico Malta ofrece justo eso, ya que tiene un diámetro de 3 metros que da mucha sombra y que, además, cubre cuando llueve. No te quita apenas espacio gracias a su diseño desplazado y, para rematar, ¡está rebajado a 69 €!

Un parasol para jardines, terrazas, patios, azoteas o cualquier espacio abierto en el que necesites sombra y/o protección frente a la lluvia. Te va a sorprender.

Por qué lo recomendamos

Al tener la base descentrada, deja más espacio libre sin estorbar alrededor de los muebles que cobija.

El poste de aluminio es resistente al óxido y no requiere mantenimiento, aguantando mucho tiempo.

Es repelente al agua, así que también te protege cuando hay días de lluvia.

La manivela abre y cierra fácilmente y, al tener hasta 3 metros de diámetro, proyecta una cobertura muy grande.

Parasol excéntrico Malta

Su diseño es lo que lo hace tan especial. El Parasol excéntrico Malta tiene un diámetro de casi 3 metros con un poste desplazado de aluminio que mide 253 cm de alto. Son números que, en la práctica, implican una sombra perfecta para una mesa de hasta 6 personas, e incluso protección cuando llueve gracias a su tejido de poliéster hidrófugo. Da igual si hace un sol insoportable o una lluvia sorpresa, porque te protege perfectamente. Además, al tener un sistema de apertura y cierre con manivela es muy fácil de manipular, y su diseño desplazado hace que no estorbe ni te reste espacio. La verdad es que son todo facilidades con él.

Ideal para terrazas, jardines y patios. Si tienes hueco para una mesa y sillas, tienes hueco para él, así que no te complicará las cosas.

¿Tiene buenas reseñas este parasol?

Lo cierto es que sí, principalmente por su relación calidad-precio. La mayoría de compradores que lo tienen destacan la amplia sombra que da, lo barato que es para la calidad que tiene y… por otra parte, que puede perder el color rápido. Aquí dejamos algunas valoraciones reales:

«Parasol muy útil. La única pega que le pongo es que pierde el color rápido con el sol. Compré 1 y al mes repetí. De momento, todo OK.»

«Muy bien de precio, había visto muchas, que costaban el doble. Cumple muy bien su función. Espero que dure bastante, por ahora va perfecta.»

«Compramos el parasol hace ya un par de meses y es una de las mejores compras de mobiliario de jardin que hemos hecho. La relación calidad- precio es excelente.»

La entrega de este parasol, aunque es gratuita, requiere entre 3 y 6 días hábiles para llegar a tu domicilio, aunque tiene opción de recogida en tienda. Además, cuentas con hasta 6 meses para devolverlo si no te convence.

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