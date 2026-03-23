Suena cruel pero hace 43 años científicos tiraron ardillas dentro de un volcán: ahora han salvado un ecosistema

Han salvado un ecosistema unos científicos que hace 43 años tiraron ardillas dentro de un volcán, algo que puede parecer cruel, pero tiene su razón de ser. Es hora de apostar claramente por un detalle que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un animal pequeño que puede ayudarnos a descubrir un poco mejor que nos depara este futuro que puede parecer catastrófico.

La ciencia avanza a toda velocidad y es capaz de decirnos con algunos detalles destacados lo que puede pasar con algunos detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. No podemos predecir la llegada de una erupción volcánica, pero parece que sí que podemos ayudar a la propia naturaleza a recuperarse de un suceso que acaba con toda la vida a su alrededor. Todo lo que pasa al despertarse un volcán es analizado con lupa por unos expertos que conocen muy bien la manera de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Ahora han salvado un ecosistema

Un ecosistema puede salvarse de una forma que parece sacada de una película. Los científicos no dudan en darnos algunas explicaciones sobre lo que nos espera, en estos días en los que la propia naturaleza puede convertirse en la antesala de algo más.

Es hora de conocer un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que tenemos en nuestro poder para minimizar el impacto de esa naturaleza que puede acabar siendo impredecible.

Estos tiempos en los que cada detalle puede convertirse en toda una explosión de sabor hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Esta ciencia que intenta con todas sus fuerzas conocer a la propia naturaleza se sirve de estudios que pueden parecer crueles, pero suponen la forma de avanzar de la propia naturaleza. Estaremos a merced de una serie de elementos que pueden acabar gestándose de forma ejemplar, las ardillas acabaron venciendo al volcán en un gesto casi épico que este estudio nos invita a conocer.

Hace 43 años los científicos tiraron ardillas a un volcán

Los efectos de un volcán sobre la naturaleza que lo rodea pueden acabar siendo lo que obliga a los científicos a agudizar sus técnicas para conseguir aquello que deseamos. Un importante cambio de tendencia está más cerca de lo que realmente nos podríamos imaginar.

Tal y como explica un reciente artículo de la Universidad de California: «Una vez que la explosión de cenizas y escombros se enfrió, los científicos teorizaron que, al desenterrar bacterias y hongos beneficiosos, los topos podrían ayudar a regenerar la vida vegetal y animal perdida en la montaña. Dos años después de la erupción, probaron esta teoría. «A menudo se consideran plagas, pero pensamos que tomarían tierra vieja, la trasladarían a la superficie, y ahí sería donde ocurriría la recuperación», dijo el microbiólogo de UC Riverside Michael Allen. Tenían razón. Pero los científicos no esperaban que los beneficios de este experimento todavía fueran visibles en el suelo hoy, en 2024. Un artículo que salió esta semana en la revista Frontiers in Microbiomes detalla un cambio duradero en las comunidades de hongos y bacterias donde habían estado los topos, en comparación con las tierras cercanas donde nunca se introdujeron. «En la década de 1980, solo estábamos probando la reacción a corto plazo», dijo Allen. «¿Quién hubiera predicho que podrías lanzar una ardilla durante un día y ver un efecto residual 40 años después?»

Siguiendo con la misma explicación: «En 1983, James McMahon de Allen y la Universidad Estatal de Utah se empleó en helicóptero a un área donde la lava había convertido la tierra en losas colapsadas de pomecea porosa. En ese momento, solo había una docena de plantas que habían aprendido a vivir en estas losas. Algunas semillas habían sido caídas por las aves, pero las plántulas resultantes tuvieron problemas. Después de que los científicos dejaran caer algunos topos locales en dos parcelas de púmez durante un día, la tierra explotó de nuevo con nueva vida. Seis años después del experimento, había 40.000 plantas que prosperaban en las parcelas de gopher. La tierra intacta permaneció mayormente estéril. Todo esto fue posible debido a lo que no siempre es visible a simple vista. Los hongos micorrícicos penetran en las células de la raíz de la planta para intercambiar nutrientes y recursos. Pueden ayudar a proteger a las plantas de los patógenos en el suelo y, en lo que es más importante, al proporcionar nutrientes en lugares estériles, ayudan a las plantas a establecerse y sobrevivir. «Con la excepción de algunas malas hierbas, no hay manera de que la mayoría de las raíces de las plantas sean lo suficientemente eficientes como para obtener todos los nutrientes y el agua que necesitan por sí mismas. Los hongos transportan estas cosas a la planta y, a cambio, reciben carbono que necesitan para su propio crecimiento», dijo Allen. Un segundo aspecto de este estudio subraya aún más lo críticos que son estos microbios para el crecimiento de la vida vegetal después de un desastre natural. A un lado de la montaña había un bosque antiguo. La ceniza del volcán cubría los árboles, atrapando la radiación solar y haciendo que las agujas del pino, el abeto y los abetos de Douglas se sobrecalentaran y se cayeran. Los científicos temían que la pérdida de las agujas causara el colapso del bosque. Eso no es lo que pasó. «Estos árboles tienen sus propios hongos micorrícicos que recogieron los nutrientes de las agujas caídas y ayudaron a impulsar el rápido crecimiento de los árboles», dijo la microbióloga ambiental de la UCR y coautora de artículos Emma Aronson. «Los árboles volvieron casi de inmediato en algunos lugares. No todo murió como todos pensaban».