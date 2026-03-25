Parece una simple seta, pero no lo es: hallan en África una nueva especie de seta psicodélica desconocida hasta hoy

Hallan en África una nueva especie de seta psicodélica desconocida hasta hoy, parece una simple seta, pero no lo es. Es hora de prepararnos para una serie de elementos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa inesperada. La propia naturaleza tiene una serie de procesos que pueden acabar siendo la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden ser esenciales que tengamos en mente.

Esta seta que puede acabar siendo la que se convertirá en toda una novedad destacada en un territorio que tiene rincones desconocidos. África se prepara para convertirse en el centro de atención de los amantes de los hongos, que pueden acabar siendo los que nos enfrentarán de nuevo con algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de ciclo que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. El propio planeta tiene algunas especies que el ser humano observa con cautela y que son, en especial un elemento que va más allá de una simple seta. Hasta hoy nadie hubiera imaginado que este elemento fuera tan importante o tuviera este toque psicodélico que los expertos han descubierto en ella.

No lo es, aunque parece una simple seta

Las setas son alimentos básicos que llevan desde el inicio de la humanidad entre nosotros. Se convirtieron en una manera en que los primeros homínidos descubrieron alimentos cuando descendieron de los árboles y empezaron a conquistar un mundo que ahora está a sus pies.

De hecho, algunos expertos apuntan desde obras tan célebres como ‘El mono drogado’ de Terence Mckenna apuntan a que, gracias a los hongos, se consiguió un mayor desarrollo del cerebro que impulsó la comunicación y el lenguaje hace miles de años.

Una teoría que sitúa este tipo de alimento en el ojo del huracán y que puede acabar siendo la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden convertirse en el detalle que nos hace volver a mirar a África. El lugar en el que apareció la fuente de la vida, los primeros homínidos y civilizaciones.

Este descubrimiento realizado hoy en día puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que fuera tan destacado este hongo que puede incluso reescribir la historia de la humanidad.

Hallan en África una seta psicodélica desconocida hasta hoy

Los expertos de Popsci nos explican que: «El descubrimiento de una nueva especie de hongo mágico en África está obligando a los micólogos a echar otro vistazo a la historia evolutiva de los famosos hongos psicodélicos. Según un estudio publicado hoy en la revista Proceedings B de la Royal Society, tanto el popular Psilocybe cubensis como una especie recién descrita compartían un ancestro común hace aproximadamente 1,5 millones de años, pero no en la región del mundo que muchos asumieron. Cuando escuchas sobre «hongos mágicos», generalmente se refiere a P. cubensis. A dosis moderadas y altas, los hongos causan alucinaciones sensoriales y percepciones alteradas del tiempo. La creciente evidencia también indica que las microdosis pueden tener usos terapéuticos extremadamente beneficiosos. Si bien prospera en climas tropicales y prefiere crecer en estiércol de vaca, los ecologistas han estado desconcertados durante mucho tiempo sobre cómo se extendió por las Américas debido a un evento histórico muy específico. El ganado simplemente no existía en esa región del mundo antes de que los colonos europeos la trajeran en el siglo XVI. Los investigadores han asumido durante mucho tiempo que las vacas trajeron inadvertidamente P. cubensis a las Américas durante el siglo XVI».

Siguiendo con la misma explicación: «Hace más de una década, se descubrieron por primera vez algunas pistas sobre este rompecabezas de dispersión de hongos. Investigadores, incluido Cathy Sharp, del Museo de Historia Natural de Zimbabue, recogieron los primeros especímenes de un hongo psicodélico en la nación del sudeste de África. Los hongos se parecen notablemente a P. cubensis, con un color amarillento en el centro de cada tapa de hongo. Incluso se cultiva para usos similares bajo los nombres de Natal super strength (NSS) y Transkei. Pero después de analizar el ADN de la muestra, el coautor del estudio Breyten van der Merwe confirmó que los hongos africanos no eran P. cubensis en absoluto. «Es una de las cepas más populares de hongos mágicos, porque es bastante potente y fácil de cultivar», dijo el micólogo de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica en un comunicado. «Pero hasta este estudio, nadie se dio cuenta de que era una especie totalmente separada del clásico hongo mágico». Catalogado como Psilocybe ochraceocentrada por su coloración ocre o amarilla, los hongos poseen rasgos ecológicos, químicos y genéticos muy diferentes de P. cubensis. Sharp, van der Merwe y sus colegas también rastrearon los orígenes de P. ochraceocentrata y P. cubensis. Ahora creen que el ganado puede no haber introducido P. cubensis en las Américas. En cambio, puede haber sido un encuentro de estrellas: las vacas se encontraron por primera vez con P. cubensis solo después de llegar a los continentes americanos, y luego formaron una relación mutuamente beneficiosa».