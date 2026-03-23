Conmoción en la zoología: aparece en una playa de Cantabria el cadáver de una tortuga laúd, la más grande del mundo

El hallazgo del cadáver de una tortuga laúd en la playa de Portio, en Liencres, Cantabria, advierte acerca de la situación de una de las especies marinas más impresionantes y, a la vez, más vulnerables del planeta. Según Europa Press, el ejemplar fue localizado en avanzado estado de descomposición, lo que impidió determinar las causas exactas de su muerte. Técnicos especializados de la Red de Varamientos de Cantabria (REVARCA) se encargaron de su retirada y análisis preliminar, en un contexto que evidencia la importancia de los sistemas de vigilancia y respuesta ante este tipo de sucesos en las costas.

Este tipo de hallazgos no solo genera preocupación entre los especialistas, sino que también despierta el interés de la ciudadanía por conocer más sobre esta especie. La tortuga laúd, considerada la más grande del mundo, es un animal fascinante tanto por su tamaño como por sus hábitos. Sin embargo, su presencia en determinadas zonas, como el litoral cantábrico, es poco frecuente, lo que hace que cada aparición resulte especialmente importante. «Además, su estado de conservación es delicado, lo que convierte cada caso en un recordatorio de los riesgos que enfrentan estos animales en un entorno cada vez más alterado por la actividad humana», advierten los expertos.

Aparece en una playa de Cantabria el cadáver de una tortuga laúd

El caso de la tortuga laúd en la playa de Portio no es un hecho aislado, sino un ejemplo más de los desafíos que enfrenta la fauna marina. La imposibilidad de determinar las causas de la muerte debido al estado del ejemplar refleja también las limitaciones a las que se enfrentan los investigadores en este tipo de situaciones.

Sin embargo, estos episodios son fundamentales para recopilar información y concienciar sobre la necesidad de proteger los océanos. La aparición de una tortuga laúd en estas condiciones debe interpretarse como una señal de alerta que invita a reforzar las medidas de conservación y a promover prácticas más sostenibles.

A su vez, los expertos destacan la importancia de la colaboración entre instituciones, científicos y sociedad para garantizar la supervivencia de esta especie emblemática en el futuro.

Las características de la tortuga laúd y su importancia en los ecosistemas marinos

La tortuga laúd, según la Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM), es la única representante de su familia y puede alcanzar hasta tres metros de longitud y un peso cercano a los 800 kilogramos, aunque lo habitual es que mida alrededor de dos metros.

«Su aspecto es inconfundible, con un caparazón de textura coriácea y surcado por crestas longitudinales que la diferencian claramente de otras tortugas marinas», explican los especialistas.

A diferencia de otras especies, su caparazón no está formado por placas rígidas, sino por una estructura flexible que le permite soportar grandes profundidades. Además, es un ejemplar que pasa la mayor parte de su vida en mar abierto y puede recorrer enormes distancias.

«Esta característica explica su amplia distribución geográfica, que abarca desde latitudes cercanas a los polos hasta regiones tropicales», comentan los expertos.

La tortuga laúd: hábitat, alimentación y comportamiento

La tortuga laúd se caracteriza por una dieta muy particular basada principalmente en zooplancton gelatinoso, como medusas, tal como indica la CRAM. «Este tipo de alimentación cumple un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas marinos, ya que contribuye a regular las poblaciones de estos organismos», aseguran.

En cuanto a su hábitat, aunque es una especie de distribución global, su presencia en el Mediterráneo es esporádica y suele estar relacionada con desplazamientos desde el Atlántico o el Índico.

«Solo se aproxima a las costas durante la época de reproducción, cuando las hembras buscan playas adecuadas para depositar sus huevos. Este comportamiento hace que los cambios en el entorno costero tengan un impacto directo en su ciclo de vida», mencionan.

¿Cuáles son las amenazas actuales para la tortuga laúd?

El Servicio Nacional de Pesca Marina (NOAA) advierte que la tortuga laúd es uno de los reptiles con mayor distribución global, pero también uno de los más amenazados. «Sus poblaciones han disminuido de forma significativa en diversas regiones del mundo, especialmente en el océano Pacífico, donde algunas se encuentran al borde de la extinción», advierten.

Entre las principales amenazas destaca la captura incidental en artes de pesca, un problema global que provoca la muerte de numerosos ejemplares cada año. En ese sentido, las redes de enmalle, palangres y otros sistemas pueden atrapar a estas tortugas, causándoles asfixia o graves lesiones.

Otra amenaza importante es la pérdida del hábitat de anidación debido al desarrollo costero y al cambio ambiental. «La iluminación artificial, la construcción de infraestructuras y la presencia humana alteran las playas donde estas tortugas depositan sus huevos, dificultando tanto la anidación como la supervivencia de las crías», explican.