Quién es Leandro Paredes: su edad, equipos, pareja, y más

El jugador argentino, Leandro Paredes, se ha convertido en el director del juego de esta selección argentina. Un jugador muy técnico y con una reconocida trayectoria en el futbol mundial se ha vuelto santo y seña de la selección de Lionel Scaloni, quien le ha confiado la ardua tarea de ser quien estructure al equipo y marque los tiempos del juego.

Cuántos años tiene Leandro Paredes

Leandro nació el 29 de junio del año 1994, por lo que actualmente tiene 32 años. Un jugador con gran experiencia en el mundo del fútbol, y que, desde la llegada de Lionel Scaloni al banquillo de la selección, se ha convertido en titular indiscutible.

Cuánto mide Leandro Paredes: su altura

Leandro Paredes es un jugador que destaca por su labor defensiva, así como de creación, por lo que necesita de su altura para desenvolverse en la tarea. Actualmente, su altura total es de 1,82 metros, lo que le permite desenvolverse bien en los duelos de cabeza.

En qué equipos ha jugado Leandro Paredes

Desde su debut con Boca Juniors allá por 2013, el centrocampista ha sido un verdadero trotamundos. Tras una gran campaña en el conjunto argentino, Paredes puso rumbo a Italia, donde ha jugado durante buena parte de su carrera. Allí aterrizó en el Chievo Verona en calidad de cedido, para después volver a marcharse traspasado a la Roma en 2015.

De ahí pasó por el Empoli antes de recalar en Rusia, fichado por el Zenit de San Petersburgo por 23 millones de euros. Tras dos buenas temporadas en el conjunto ruso, dio su gran salto a la élite del fútbol mundial al marcharse traspasado al Paris Saint-Germain por 40 millones de euros. Una apuesta del conjunto parisino que duró tres temporadas.

Tras su paso por Francia, ha encadenado diferentes traspasos a la Juventus de Turín y de vuelta a la Roma, donde militó hasta el año pasado. En julio de 2025 volvió el hijo pródigo al barrio de La Boca, donde se ha convertido en estandarte absoluto de este Boca Juniors, demostrando que todavía tiene fútbol para rato.

Quién es la pareja de Leandro Paredes

El futbolista mantiene una relación matrimonial con Camila Galante, empresaria y fundadora de su propia línea de productos de cosmética llamada Galante Cosmética, lanzada en 2021. Ambos se conocieron cuando eran niños, ya que ella era hermana de un compañero de equipo de Leandro en las categorías inferiores de Boca.

Comenzaron su noviazgo durante su adolescencia, manteniendo vivo el amor hasta el día de hoy, y con ella acompañándole en cada una de sus nuevas etapas. Se casaron en diciembre de 2017 y, actualmente, la pareja tiene tres hijos: Victoria, Giovanni y Lautaro.

Cuántos títulos ha ganado Leandro Paredes

A lo largo de su carrera, Paredes ha tenido la oportunidad de levantar metal en 16 ocasiones, tanto a nivel de clubes como en selección. Entre los más destacados están sus cuatro campeonatos de liga francesa, obtenidos con el Paris Saint-Germain. Aunque sus mayores éxitos llegaron con la selección.

El punto de inflexión en la carrera de Leandro Paredes llegó en la Copa América que ganó Argentina en 2021, donde Leandro jugó un papel vital para mantener el orden de la selección. Asimismo, en el verano de 2024, repitió bicampeonato con Argentina, tras vencer a Colombia en la final en Estados Unidos.

Cuántos mundiales ha ganado Leandro Paredes

El culmen de su carrera llegó hace tan solo unos años, cuando junto al resto de sus compañeros en la selección, logró alzarse con la victoria en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, donde vencieron en penaltis a Francia para romper una sequía de décadas sin ganar el trofeo mundial, siendo figura de aquel mundial, con actuaciones muy reconocidas en el centro del campo.

Aunque lo que más se le recuerda a Paredes de aquel campeonato del mundo fue por la tangana que se generó en los cuartos de final contra Países Bajos, debido a un balonazo que el jugador de Boca envió hacia el banquillo de los europeos, provocando una gran trifulca entre ambos conjuntos.