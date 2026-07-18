¿Qué ocurre si buscas a Marc Cucurella en Google?

Marc Cucurella es uno de los jugadores más carismáticos de La Roja. El lateral del Real Madrid ha sido clave en el juego de Luis de la Fuente. Más allá de lo futbolístico, un famoso meme de un gato con su pelo incendió las redes sociales durante el Mundial. Google no ha desaprovechado esta oportunidad y ha incluido una animación cuando se busca el nombre del jugador.

El mecanismo es muy sencillo. Cualquier usuario que llegue a su perfil podrá ver a un gato de color marrón con su característico pelo largo y rizado. Además, el animal aparece ondeando una bandera de España, dándole apoyo a La Roja con la final a la vuelta de la esquina.

Google le ha cogido el gusto a la Copa del Mundo, ya que también le hicieron una edición especial a Erling Haaland. En el caso del delantero, aparecían vikingos remando, una celebración que también se volvió viral entre los jugadores y aficionados de Noruega.

Cucurella solo piensa en la final

El lateral está muy cerca de hacer historia con La Roja. España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial este sábado 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Los de Luis de la Fuente tendrán que imponerse sobre un equipo que viene de ganarlo todo en los últimos años.